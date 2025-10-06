scorecardresearch
 

दिल्ली-NCR में देर रात बारिश से मौसम सुहावना, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट 

IMD ने दिल्ली-एनसीआर में सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी बारिश के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग ने लोगों से यात्रा के दौरान सावधानी बरतने, बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी है.

दिल्ली-NCR में बारिश से मौसम ने ली करवट. (photo: Pexels)
दिल्ली-NCR में रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि को कई इलाकों में तेज बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. वहीं, बारिश के साथ-साथ तेज हवा ने मौसम को सुहावना बना दिया है. इसी बीच आईएमडी ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है. 

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी बारिश के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, मौसम अपडेट पर नजर रखने, यात्रा के दौरान सावधानी बरतने, बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी है.

7 अक्टूबर तक बारिश की संभावना

IMD के अनुसार, 7 अक्टूबर तक दिल्ली-NCR में भारी बारिश की संभावना है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित कर रहा है. ये विक्षोभ सोमवार से शुरू होकर जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में भारी बारिश, गरज-चमक के साथ बिजली और तेज हवाएं चलेंगी.

ओलावृष्टि का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ इलाकों में अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया है.

तापमान में आएगी गिरावट

इसके अलावा 8 अक्टूबर से अगले दो दिनों तक उत्तर-पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान में 4-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावनाएं हैं. ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण बुधवार से मौसम में ठंडक बढ़ेगी.

IMD ने दिल्ली-NCR और अन्य प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से मौसम की स्थिति पर नजर रखने और सावधानी बरतने की अपील की है. भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण सड़कों पर फिसलन, जलभराव और दृश्यता कम होने की आशंका है. प्रशासन ने भी लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.

---- समाप्त ----
