4 लाख में खरीदी थी बाइक... राइडिंग का शौक था BMW कांड में मारे गए अफसर नवजोत को

पिछले दिनों दिल्ली के धौला कुआं में BMW और बाइक की टक्कर में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई. नवजोत को बाइक राइडिंग का शौक था. आरोपी ड्राइवर गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार कर गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है.

बीएमडब्ल्यू हादसे में आरोपी महिला पर गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है. (Photo: Arvind Ojha/ITG)
बीएमडब्ल्यू हादसे में आरोपी महिला पर गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है. (Photo: Arvind Ojha/ITG)

बीते रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के धौला कुआं इलाके में रिंग रोड पर हुआ सड़क हादसा चर्चा का विषय बना हुआ है. क्योंकि बीएमडब्ल्यू कार के साथ बाइक की भिडंत ने एक परिवार को तबाह कर दिया है. हादसे में भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी. नवजोत अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से हरि नगर स्थित अपने घर वापस जा रहे थे.  

दोपहर करीब 2 बजे का वक्त रहा होगा. धौला कुआं मेट्रो पिलर नंबर 67 के पास राजा गार्डन की तरह जाते वक्त उनकी बाइक को तेज रफ्तार BMW कार ने टक्कर मार दी थी.

अब नवजोत की बाइक TRIUMPH की तस्वीर सामने आई है. इसी बाइक पर वे अपनी पत्नी को लेकर जा रहे थे, तभी हादसा हो गया था. नवजोत ने एक साल पहले अपनी बाइक खरीदी थी, जिसकी कीमत तीन से चार लाख रुपए हैं.

बाइक राइडिंग का था शौक...

बाइक खरीदने के बाद नवजोत ने शोरुम के बाहर अपनी पत्नी के साथ तस्वीर निकलवाई थी. पिता के साथ भी बाइक के साथ फोटो है. उन्हें बाइक राइडिंग का भी शौक था. हादसे के बाद सवाल उठ रहे थे कि सरकारी दफ्तर में काम करने वाला शख्स बाइक से क्यों सफर कर रहा था. इसकी वजह यही थी कि नवजोत को बाइक राइडिंग का शौक था.

bmw accident

यह भी पढ़ें: अस्पताल की दूरी, बदलते बयान और आरोपी गगनप्रीत को जेल... आखिर कब सुलझेगी BMW कांड की गुत्थी?

नवजोत सिंह की मौत के बाद बीएमडब्ल्यू की ड्राइवर गगनप्रीत कौर को सोमवार को अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया. उस पर गैर इरादतन हत्या का आरोप है. वहीं, नवजोत की पत्नी ने एफआईआर में पुलिस को बताया है कि उसने हादसे के बाद आरोपी से बार-बार उसे और उसके पति को नज़दीकी अस्पताल ले जाने की गुजारिश की लेकिन इसके बजाय उसे 19 किलोमीटर दूर आरोपी से जुड़े एक छोटे से अस्पताल में ले जाया गया.

एफआईआर के मुताबिक, बीएमडब्ल्यू चला रही महिला लापरवाही से गाड़ी चला रही थी, जिससे उसका कंट्रोल खो गया और गाड़ी पलटने से पहले वह सीधे नवजोत की बाइक से टकरा गई.

