फिदायीन हमला है दिल्ली ब्लास्ट? i20 कार में लगा था विस्फोटक! फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े तार

राजधानी दिल्ली को दहलाने वाले कार ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. खुफिया एजेंसियों को आतंकी हमले का पक्का शक है, जिसमें फिदायीन अंदाज में i20 कार में विस्फोटक फिट करके धमाका किया गया. लाल किले के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर हुए 10 नवंबर की शाम 6:52 बजे हुए इस कार ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि यह एक फिदायीन आतंकी हमला हो सकता है.

और पढ़ें

यह कार हरियाणा के गुरुग्राम नॉर्थ आरटीओ में रजिस्टर्ड थी. इसका नंबर HR 26 7624 था, जो मोहम्मद सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर दर्ज है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की. सलमान ने बताया कि उसपने कार तारिक नाम के शख्स को बेच दी थी, जो जम्मू-कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है. एक और गौर करने वाली बात सामने आई है कि जिस कार में विस्फोट हुआ, उसका 15 सितंबर 2025 को फरीदाबाद में गलत पार्किंग करने के लिए रात 12 बजे 1723 रुपये का चालान कटा था. तारिक को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट में नया खुलासा, सुनहरी मस्जिद में 3 घंटे खड़ी थी i20 कार, यहां से निकलने के 4 मिनट बाद हो गया ​धमाका

i20 कार में आतंकी उमर के सवार होने का शक

Advertisement

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों के अनुसार, अब तक की जांच में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के तार फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े हैं, जिसका भंडाफोड़ 9 नवंबर की रात को हुआ था. खुफिया एजेंसियों को शक है कि i20 कार में आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद सवार था. आजतक ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों के हवाले से पहले ही इसकी जानकारी दी थी कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का यह प्रमुख सदस्य उमर मोहम्मद फरार चल रहा है. पुलिस कार में सवार मृत व्यक्ति का डीएनए टेस्ट करवाएगी, जिसके बाद पुष्टि होगी कि वह डॉक्टर उमर ही था या नहीं. धमाके के वक्त कार में तीन संदिग्ध सवार थे, जिनकी पहचान करने की कोशिश जांच एजेंसियों कर रही हैं.

i20 कार की टाइमलाइन से चौंकाने वाले खुलासे

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विस्फोट वाली जगह के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो i20 कार को लेकर चौकाने वाले तथ्य सामने आए. यह कार 10 नवंबर की दोपहर 3:19 बजे लाल किले के पास स्थित मुगलकालीन सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में दाखिल हुई थी और यहां करीब 3 घंटे तक खड़ी रही. शाम 6:48 बजे कार यहां बाहर निकली और महज 4 मिनट बाद, 6:52 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग के ट्रैफिक सिग्नल पर इसमें विस्फोट हो गया. जांच एजेंसियों को मस्जिद की पार्किंग में कार का इतने लंबे समय तक रुकना संदिग्ध लग रहा है. उन्हें इस बात का शक है कि हो सकता है मस्जिद की पार्किंग में ही कार के अंदर विस्फोटक प्लांट किया गया हो. ब्लास्ट से ठीक पहले की तस्वीर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जारी की है, जिसमें कार सुनहरी मस्जिद के पास सड़क पर जाती हुई साफ दिख रही है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Delhi Blast: 'शरीर के अंग सड़क पर बिखरे थे, कार का स्टीयरिंग व्हील उड़ते देखा', चश्मदीद ने बयां किया दिल्ली ब्लास्ट का भयानक मंजर



लाल किले के पास सुभाष मार्ग के ट्रैफिक सिग्नल पर जिस i20 कार में विस्फोट हुआ वह फरीदाबाद के 'रॉयल कार जोन' नाम के कार डीलर से खरीदी गई थी. रॉयल कार जोन फरीदाबाद से सेक्टर-37 में स्थित है और यूज्ड कार में डील करता है. आजतक ने इस कार जोन के संचालकों से बात करने की कोशिश की, लेकिन इनके मोबाइल नंबर बंद जा रहे हैं.

---- समाप्त ----