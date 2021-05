Cyclone Yaas Live: पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में आज दिखेगा तूफान का कहर, यहां जानें लेटेस्ट अपडेट

Cyclonic storm YAAS Live Updates: बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान यास ने बुधवार को ओडिशा-पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में जमकर तबाही मचाई है. यास तूफान से पश्चिम बंगाल बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार आज भी कई राज्यों में तूफान का असर देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल के कोलकाता, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों के कुछ हिस्सों में बिजली और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

#CycloneYaas | Thunderstorm with lightning and light to moderate rainfall likely to affect parts of Kolkata, East & West Medinipur districts of #WestBengal during next 1-2 hours from 0555 hours today: Regional Meteorological Centre, Kolkata

पश्चिम बंगाल में ऐसा दिख रहा है तूफान का नज़ारा

चक्रवाती तूफान यास पश्चिम बंगाल के इलाकों में जमकर तबाही मचा रहा है. निवासियों ने सोशल मीडिया पर तूफान के भयानक रूप का वीडियो शेयर किया है.

झारखंड के कई जिलों से गुजरेगा तूफान

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के कलेक्टर ने बताया कि हमने 201 राहत शिविर बनाए हैं और 596 लोगों को निकाला है. राहत कार्य किया जा रहा है. कुमारडुंगी में एनडीआरएफ की एक टीम लगाई गई है. Cyclone Yaas आज कुमारडुंगी, मंझरी, चक्रधरपुर और चाईबासा से गुजरेगा.

Jharkhand | We have made 201 relief camps & evacuated 596 people. Evacuation is underway. One NDRF team is placed in Kumardungi. #CycloneYaas will pass from Kumardungi, Manjhari, Chakradharpur & Chaibasa. Our all blocks are on red alert: District Collector, West Singhbhum (26.05) pic.twitter.com/yN1YwaJbqB