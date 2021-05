Cyclone Yaas Impact: झारखंड में तूफान 'यास' का असर, कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट

Cyclone Yaas impact on weather today: चक्रवाती तूफान 'यास' का असर झारखंड के कई हिस्सों में दिखाई देना शुरू हो गया है. राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक आज यानी 26 मई को चकवाती तूफान यास (Cyclone Yaas) की वजह से चाईबासा, सिमडेगा और गुमला जिले में तेज हवा चलने के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की आशंका है.

#WATCH | Jharkhand: Ranchi experiences a change in weather in wake of #CycloneYaas.



As per IMD, the state will receive heavy to very heavy rainfall today & tomorrow with extremely heavy rainfall in isolated places. pic.twitter.com/Cm9g4v4wdg