बंगाल की खाड़ी में तूफान ‘मोंथा’ हुआ प्रचंड, आज रात होगा लैंडफॉल, आंध्र से ओडिशा तक हाई अलर्ट

चक्रवात मोंथा सोमवार को बंगाल की खाड़ी में एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया. आंध्र प्रदेश और ओडिशा हाई अलर्ट पर हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है और आज रात काकीनाडा के पास लैंडफॉल की तैयारी की जा रही है. 110 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली हवाओं वाले इस तूफान ने पहले ही तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज़ हवाएं ला दी हैं.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, सोमवार सुबह चक्रवात मोंथा मछलीपट्टनम से करीब 190 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व और विशाखापत्तनम से 340 किमी दक्षिण में केंद्रित था. उम्मीद है कि यह सिस्टम आज शाम या रात तक मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच तट को पार कर जाएगा.

तूफ़ान के बाहरी हिस्सों ने पहले ही कई तटीय ज़िलों में तबाही मचा दी है, जिससे चित्तूर, तिरुपति और काकीनाडा में नॉर्मल ज़िंदगी अस्त-व्यस्त हो गई है.

(Photo: PTI)

आंध्र से ओडिशा तक हाई अलर्ट

चक्रवात मोंथा आज शाम आंध्र के तटों से टकराएगा. ओडिशा के 8 जिलों में NDRF की 128 टीमें तैनात की गई हैं. तूफान की अधिकतम रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है. तमिलनाडु और पुडुचेरी में तूफान के असर पड़ने की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग ने चारों राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया है. यह उस खतरे का संकेत है, जो बेहद तेज रफ्तार से आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ आगे बढ़ रहा है. बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान लगातार तेज होता जा रहा है. तूफान के खतरे से निपटने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Q&A: साइक्लोन मोंथा-हरिकेन मेलिसा कहां से आए, क्यों ये नाम पड़े, कितनी तबाही मचा सकते हैं?

ओडिशा के 10 जिलों में रेड अलर्ट

आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है. ओडिशा के मलकागिरी, कोरापुट, नबरंगपुर, रायगढ़ा, गजपति, गंजाम, कंधमाल और कालाहांडी में रेड अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही, कन्नूर, कासगोड और कोझिकोर में बारिश को लेकर ऑरेन्ज अलर्ट जारी कर दिया गया.

आंध्र प्रदेश केे काकीनाडा ज़िले में तेज़ हवाओं ने तट पर कहर बरपाया, उप्पदा में समुद्र में ऊंची लहरें देखी गईं. लहरें अंदर ज़मीन की ओर बढ़ गईं, जिससे तटीय कटाव बढ़ गया और मछुआरों में दहशत फैल गई. पुलिस ने उप्पदा, सुब्बमपेट, मायापटनम और सुराडापेट से परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया क्योंकि समुद्र का पानी और अंदर तक आ गया था.

तिरुपति के टॉप अधिकारी ने बताया कि 75 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर फैले पांच तटीय मंडलों में भारी बारिश और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है. आपदा प्रबंधन टीमों को पूरी ताकत से तैनात कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' पर 4 राज्यों में रेड अलर्ट... बारिश बढ़ाएगी संकट?

Advertisement

तूफान का सामना करने के लिए ओडिशा तैयार...

चक्रवात मोंथा आंध्र प्रदेश में लैंडफॉल करेगा, लेकिन ओडिशा भी इसके असर के लिए तैयार है. राज्य सरकार ने आठ दक्षिणी जिलों- मलकानगिरी, कोरापुट, नबरंगपुर, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, कालाहांडी और कंधमाल में मंगलवार से भारी बारिश और तेज़ हवाओं की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है. राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाते समय कहा, "हमारा लक्ष्य ज़ीरो कैज़ुअल्टी है."

---- समाप्त ----