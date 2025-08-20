scorecardresearch
 

सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किया नामांकन, PM मोदी बने पहले प्रस्तावक

एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत एनडीए के कई अन्य सांसद उनके साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे.

सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल कर दिया है. (Photo- Screengrab)
एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत एनडीए के कई अन्य सांसद उनके साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे. इस दौरान पीएम मोदी उनके पहले प्रस्तावक बने.

सीपी राधाकृष्णन के नामांकन दाखिल करने के दौरान एनडीए की एकजुटता भी दिखी. बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसदों में प्रफुल्ल पटेल, राजनाथ सिंह, जेपी नडडा, चिराग पासवान, ललन सिंह, जीतन राम मांझी, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे.

