'जीतने वाले को नहीं मिलेगा...', सीपी राधाकृष्णन के नामांकन दाखिल करते वक्त जब RO ने ली चुटकी

एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. नामांकन के वक्त पीएम और रिटर्निंग ऑफिसर के बीच डिपॉजिट को लेकर दिलचस्प बातचीत हुई.

सीपी राधाकृष्णन के नामांकन के वक्त दिलचस्प वाकया. (Photo- Screengrab)
सीपी राधाकृष्णन के नामांकन के वक्त दिलचस्प वाकया. (Photo- Screengrab)

एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ मौजूद रहे. इस दौरान एक दिलचस्प वाकया सामने आया. नामांकन दाखिल करते वक्त प्रधानमंत्री ने जब रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा कि क्या कुछ डिपॉजिट भी जमा करने होंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि पहले ही जमा किया जा चुका है. इतने में पीछे से केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने मजाकिया अंदाज में कहा, "15,000 डिपॉजिट वापस कर दिया जाएगा." इस पर रिटर्निंग ऑफिस ने चुटकी ली, "हां, लेकिन जीतने वाले को नहीं."

NDA के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

प्रधानमंत्री मोदी ने राधाकृष्णन और वरिष्ठ NDA नेताओं के साथ मिलकर नामांकन प्रक्रिया पूरी की. उन्होंने राज्यसभा महासचिव और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर पीसी मोदी को नामांकन पत्रों के चार सेट सौंपे. इन नामांकन पत्रों के मुख्य प्रस्तावक मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह रहे.

सीपी राधाकृष्णन के नामांकन दाखिल करते वक्त मौजूद रहे एनडीए नेता

नामांकन पत्रों की जांच के बाद राधाकृष्णन ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए. इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रधानमंत्री को नामांकन पत्रों की रिसीविंग स्लिप सौंप दी. नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, TDP नेता और केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू, शिवसेना नेता श्रिकांत शिंदे और LJP (राम विलास) नेता चिराग पासवान भी मौजूद रहे. सभी नेता मिलकर राधाकृष्णन को संसद भवन स्थित रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर तक लेकर गए.

नामांकन से पहले राधाकृष्णन ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि

राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल करने से पहले संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं को श्रद्धांजलि दी. प्रेरणा स्थल पर देश के कई महान नेताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं. NDA खेमे के मुताबिक, राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है. नामांकन के समय उनके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी और गठबंधन के अन्य दलों के वरिष्ठ मंत्री और नेता मौजूद रहे.

