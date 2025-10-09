scorecardresearch
 

20 जिंदगियों का कातिल कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक हिरासत में, MP पुलिस का एक्शन

मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था, जिसने फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी थी. अब रंगनाथन की गिरफ्तारी को इस केस की जांच में अहम सफलता माना जा रहा है.

छिंदवाड़ा हादसे के बाद श्रीसन फार्मा पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है (Photo- ITG)
जानलेवा 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्रीसन मेडिकल्स (SRESAN MEDICALS) के मालिक रंगनाथन (RANGANATHAN) को हिरासत में ले लिया है. हिरासत में लिए जाने के बाद रंगनाथन से इस पूरे मामले के संबंध में पूछताछ की जा रही है.

इससे पहले, मध्य प्रदेश पुलिस ने इस गंभीर मामले को देखते हुए श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी के फरार मालिकों पर इनाम घोषित किया था. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद करने वाले व्यक्ति को 20,000 रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की थी.

इसके साथ ही, कंपनी के फरार मालिकों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष एसआईटी (SIT) टीम का भी गठन किया गया था, जिसका परिणाम रंगनाथन की हिरासत के रूप में सामने आया है.

