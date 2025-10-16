scorecardresearch
 

Feedback

बिहार चुनाव: ऐसे होगी बुर्के-घूंघट वाली वोटर्स की पहचान, चलेगा टीएन शेषन वाला आदेश

बिहार विधानसभा चुनाव और दूसरे उपचुनावों में पर्दानशीन, बुर्का, हिजाब आदि पहनने वाली महिला वोटर्स की पहचान पक्की करने के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के 1994 के आदेश को फॉलो करना जरूरी कर दिया गया है. चुनाव आयोग ने महिला वोटर्स की प्राइवेसी, इज्जत और शालीनता का पूरा ध्यान रखते हुए वोटिंग सेंटर्स पर महिला कर्मचारियों की नियुक्ति, अलग लाइनें और जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सभी महिलाएं अपने वोट के अधिकार का बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकें.

Advertisement
X
महिला मतदाताओं की गोपनीयता और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए बिहार में शेषन का पुराना आदेश चलेगा (File Photo: PTI)
महिला मतदाताओं की गोपनीयता और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए बिहार में शेषन का पुराना आदेश चलेगा (File Photo: PTI)

बिहार विधानसभा चुनाव और सात राज्यों में आठ विधान सभा सीटों पर उपचुनाव में पर्दानशीन यानी घूंघट, बुर्का, नक़ाब, हिजाब में आने वाली वोटर्स को पहचान के लिए पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त तिरुनेल्लई नारायण अय्यर शेषन यानी टीएन शेषन के 1994 में जारी आदेश पर अमल करने का निर्देश दिया गया है. यानी शेषन का हुक्म 35 साल बाद भी रामबाण है.

टीएन शेषन के आदेश के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 326 में प्रावधान है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे. 

अनुच्छेद 326 में प्रावधान है कि लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे. लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे. यानि की प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी आयु ऐसी तारीख को अठारह साल से कम नहीं है, जो समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए और जो इस संविधान या समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त की विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरर्हित नहीं है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा.

सम्बंधित ख़बरें

Election Commission of India
9 दिन में 34 करोड़ की नकदी-शराब-ड्रग्स जब्त, चुनाव आयोग ने एजेंसियों को किया सतर्क 
You can achieve any results you want by blinding the voters. - Anil Desai
शिवसेना UBT सांसद अनिल देसाई ने उठाया वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा, देखें क्या कहा? 
The Election Commission has become the BJPs rigging commission - Samajwadi Party
बिहार चुनाव में बुर्के वाली वोटर पर घमासान, सपा की चिट्ठी से गरमाई राजनीति 
Is the Samajwadi Party attempting to conduct fake voting behind the scenes?
चुनाव आयोग के फैसले पर SP और BJP आमने-सामने, EC को लिखी चिट्ठी 
राहुल गांधी के आरोपों के बाद एक वकील ने दायर की थी जनहित याचिका
'वोट चोरी' के आरोपों की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से SC ने किया इनकार  
Advertisement

संविधान के अनुच्छेद 325 में आगे प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने के लिए अपात्र नहीं होगा या सम्मिलित होने का दावा नहीं कर सकेगा. संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन या सदन के लिए निर्वाचन हेतु प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य निर्वाचक नामावली होगी और कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर किसी ऐसी नामावली में सम्मिलित होने के लिए अपात्र नहीं होगा या किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने का दावा नहीं कर सकेगा.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

इस प्रकार, देश में महिला वोटर्स को लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों के मामले में वही निर्वाचन अधिकार प्राप्त हैं जो पुरुष मतदाताओं को दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें: 'बिहार में पुरुषों के भी यूट्रस न‍िकाल लेती है नीतीश सरकार' पंचायत आजतक में RJD प्रवक्ता ने किया तंज, मिला ये जवाब

लेकिन यह देखा गया है कि कुछ राज्यों या राज्यों के कुछ क्षेत्रों में उक्त चुनावों में महिला वोटर्स की भागीदारी पुरुष वोटर्स की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम रही है.

Advertisement

चुनावों में महिला वोटर्स की भागीदारी के इतने कम प्रतिशत के कई कारण हो सकते हैं, इनमें से कई कारण सामाजिक और धार्मिक वर्जनाओं के कारण हो सकते हैं, विशेष रूप से किसी विशेष समुदाय की पर्दानशीन महिलाओं या कुछ अन्य समुदायों की महिलाओं के बीच जो परिवार और गांव के बुजुर्गों की उपस्थिति में पर्दा प्रथा का पालन करती हैं, या कुछ आदिवासी क्षेत्रों में भावनात्मक कारणों के कारण हो सकते हैं, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में.

आयोग चुनावों में महिला वोटर्स की इतनी कम भागीदारी को लेकर बेहद चिंतित है. आयोग चाहता है कि ऐसे सभी कदम उठाए जाएं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा महिला मतदाता बिना किसी हिचकिचाहट के चुनावी प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग ले सकें और चुनाव ज़्यादा सार्थक और लोकतांत्रिक बन सकें.
 
विशेष रूप से, आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी महिला मतदाता को अपने मताधिकार से वंचित न किया जाए या उसके प्रयोग में बाधा न आए.

मतदान केन्द्र में किसी भी प्रकार की सुविधा की कमी के कारण, विशेष रूप से महिला वोटर्स की गोपनीयता, गरिमा और शालीनता का पूर्ण ध्यान रखते हुए पहचान या अमिट स्याही लगाने के मामले में, किसी भी प्रकार की सुविधा की कमी के कारण, मतदान केन्द्र में किसी भी प्रकार की सुविधा की कमी के कारण, विशेष रूप से महिला वोटर्स की गोपनीयता, गरिमा और शालीनता का पूर्ण ध्यान रखते हुए, मतदान केन्द्र में किसी भी प्रकार की सुविधा की कमी के कारण, मतदान केन्द्र में किसी भी प्रकार की सुविधा की कमी के कारण, विशेष रूप से महिला मतदाताओं की पहचान या अमिट स्याही लगाने के मामले में, किसी भी प्रकार की सुविधा की कमी के कारण, मतदान केन्द्र में किसी भी प्रकार की सुविधा की कमी के कारण, विशेष रूप से महिला मतदाताओं की गोपनीयता, गरिमा और शालीनता का पूर्ण ध्यान रखते हुए

Advertisement

निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 34 में विशेष रूप से प्रावधान है कि जहां मतदान केन्द्र पुरुष और महिला दोनों वोटर्स के लिए हैं, वहां पीठासीन अधिकारी निर्देश दे सकेगा कि उन्हें मतदान केन्द्र में बारी-बारी से अलग-अलग समूहों में प्रवेश दिया जाएगा. रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी किसी मतदान केन्द्र पर महिला निर्वाचकों की सहायता करने के लिए तथा सामान्यतः महिला निर्वाचकों के संबंध में मतदान कराने में पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के लिए तथा विशेष रूप से, यदि आवश्यक हो तो किसी महिला निर्वाचक की तलाशी लेने में सहायता करने के लिए किसी महिला को परिचारिका के रूप में नियुक्त कर सकेगा.

यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिला मतदाता चुनाव में पूरी तरह से भाग लें और महिला वोटर्स का मतदान प्रतिशत बेहतर हो, आयोग ने समय-समय पर कई निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने 'रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए हैंडबुक' के अध्याय 2 में पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं कि जिन स्थानों पर एक ही भवन या परिसर में दो मतदान केंद्र स्थापित हैं, वहाँ एक को पुरुषों के लिए और दूसरे को महिलाओं के लिए आवंटित करने में कोई आपत्ति नहीं है. आयोग ने आगे स्पष्ट किया है कि सामान्य मतदान केंद्रों में भी पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग कतारें बनाई जानी चाहिए. आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जब किसी विशेष मतदान क्षेत्र के पुरुष और महिला मतदाताओं के लिए अलग-अलग मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, तो उन्हें यथासंभव एक ही भवन में स्थित होना चाहिए.

Advertisement

इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारियों के लिए पुस्तिका के अध्याय 9 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जहां महिला वोटर्स की संख्या अधिक है, विशेषकर पर्दानशीन महिलाएं, वहां वोटर्स की पहचान करने का कार्य करने के लिए महिला मतदान अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए. ताकि सामाजिक या धार्मिक रीति-रिवाजों के कारण महिलाओं के किसी भी वर्ग को रोका न जाए.

मतदान केन्द्रों में गोपनीयता और अन्य संरक्षित सुविधाओं के अभाव के कारण ही मताधिकार का प्रयोग करने से मना किया जाता है. आयोग ने पुस्तिका में निहित अपने निर्देशों को विस्तृत करते हुए यह दावा किया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और पीठासीन अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि महिला वोटर्स के लिए, जब भी आवश्यक हो, महिला कर्मचारियों की उपस्थिति में अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु विशेष व्यवस्था की जाए.

यह भी पढ़ें: राहुल-खड़गे ने लालू से फोन पर की बात... बिहार में सीटों पर पेच सुलझाने की कोशिश

ऐसे क्षेत्रों और मतदान केन्द्रों की तत्काल पहचान की जानी चाहिए. ऐसे चिन्हित क्षेत्रों/मतदान केन्द्रों में मतदान दलों की टीम में महिला कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए.

Advertisement

आयोग यह भी निर्देश देता है कि महिला वोटर्स की गोपनीयता के प्रति संवेदनशीलता की रक्षा के लिए, मतदान केन्द्र में पर्दानशीन महिलाओं की पहचान के लिए अलग से घेरा उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध लेकिन बिल्कुल सस्ते उपकरण हों और स्थानीय तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि चारपाई या कपड़े जैसे बिस्तर का उपयोग.

जहां महिला वोटर्स की संख्या काफी अधिक है (मान लीजिए 50 फीसदी या इससे अधिक) और ऐसे क्षेत्रों में जहां बुर्का या पर्दा प्रथा सामाजिक प्रथा के रूप में प्रचलित है, ऐसे प्रत्येक मतदान केन्द्र में कम से कम एक महिला मतदान अधिकारी होनी चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement