'10 साल में 107% बढ़ा रेल किराया, थाली भी 30 वाली ₹120 की हो गई,' कांग्रेस ने सरकार को घेरा

कांग्रेस नेता अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रेन के किराए में की जा रही बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, "मोदी सरकार इस देश के लोगों को तोहफ़े दे रही है. पहले AQI 1000 के निशान तक पहुंचा और अब रेलवे किराए में बढ़ोतरी. वह भी सरकार की तरफ से कोई घोषणा किए बिना, सिर्फ़ एक सर्कुलर जारी करके. निचले और मध्यम वर्ग के लोगों की जेब पर लगातार हमला हो रहा है."

उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार के इस कार्यकाल में यह दूसरी बार है जब उन्होंने रेल किराया बढ़ाया है. 2013 से अब तक 107% की बढ़ोतरी हुई है. AC 2-टियर का किराया हवाई किराए के बराबर हो गया है.

अजय कुमार ने कहा, "ट्रेनें लेट हो रही हैं. शहरों में कार पार्किंग की कीमतें बढ़ गई हैं. कांग्रेस ने रेलवे में सीनियर सिटिजन को 8600 करोड़ की जो छूट दी थी, उसे उनसे छीन लिया गया है. हालांकि, WhatsApp वाले अंकल-आंटी यह कभी नहीं समझेंगे."

'107% तक बढ़ा रेलवे का किराया'

अजय कुमार ने रेल मंत्री को 'रील मंत्री' बताते हुए कहा, "अश्विनी वैष्णव 2024 में सरकार बनने के बाद से दो बार रेल का किराया बढ़ा चुके हैं. ये इतने शातिर हैं कि बताते हैं, हमने 1 पैसा या 2 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ाया है, लेकिन आम जनता के ऊपर 100-200 तक का भार पड़ता है."

पिछले 10 साल में रेलवे का किराया 107%… pic.twitter.com/jqZLg75ni7 — Congress (@INCIndia) December 22, 2025

उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में रेलवे का किराया 107% तक बढ़ चुका है. नरेंद्र मोदी ने लोगों का ट्रेन से चलना भी मुश्किल कर दिया है.

'30 रुपए की थाली 120 की...'

अजय कुमार ने कहा, "रेल मंत्री का कहना है कि किराया बढ़ाने से रेलवे को 600 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा. रेलवे में खाने की थाली 120 रुपए की हो चुकी है, जो 2014 में 30 रुपए की थी. स्टेशनों की पार्किंग में कार पार्किंग का चार्ज 30 मिनट के बाद 500 रुपए लिया जा रहा है."

उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने सीनियर सिटिजन को दी गई छूट को खत्म कर दिया है. फरवरी में रेलवे में भगदड़ मची थी, उसका कारण था कि रेलवे ने जनरल क्लास के सिर्फ 17 डिब्बे लगाए थे, जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 1,700 थी वहीं, सरकार ने 9,600 टिकट बेचे थे.

