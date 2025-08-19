scorecardresearch
 

PAK दौरे पर जाएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर होगी चर्चा

चीन के विदेश मंत्री वांग यी 20 से 22 अगस्त तक पाकिस्तान के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के साथ वार्षिक रणनीतिक वार्ता करेंगे. यह यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने के उद्देश्य से की जा रही है.

पाकिस्तान जाएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी (Photo: Reuters)
चीन के विदेश मंत्री वांग यी 20 से 22 अगस्त तक पाकिस्तान के दौरे पर होंगे. वे वार्षिक रणनीतिक वार्ता में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद जाने वाले हैं. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को इस यात्रा की पुष्टि की है. पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के निमंत्रण पर वे छठी चीन-पाकिस्तान विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता की सह-अध्यक्षता करेंगे.

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के मुताबिक, वांग यी के दौरे का मकसद दोनों देशों के 'सदाबहार रणनीतिक सहकारी साझेदारी' को और मजबूत करना है. 

इस दौरान दोनों पक्ष आपसी हितों के मुद्दों पर समर्थन को लेकर चर्चा करेंगे, आर्थिक और व्यापार सहयोग बढ़ाएंगे, और क्षेत्रीय शांति, विकास और स्थिरता के लिए अपनी बात रखेंगे. माओ निंग ने कहा कि यह तीन साल में वांग की पाकिस्तान की दूसरी यात्रा है.

अमेरिका और भारत पर चीन का रुख

एक सवाल के जवाब में माओ निंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती 'लोहे जैसी' है और उनका रिश्ता किसी तीसरे पक्ष से प्रभावित नहीं होगा. उन्होंने पाकिस्तान द्वारा अमेरिका के साथ संबंध सुधारने की कोशिशों को कम महत्व दिया. जब वांग की भारत यात्रा के बाद पाकिस्तान यात्रा के बारे में पूछा गया, तो माओ ने कहा कि दोनों देश चीन के जरूरी पड़ोसी हैं और चीन दोनों के साथ दोस्ताना सहयोग बढ़ाना चाहता है.

चीन की भूमिका...

माओ निंग ने कहा कि अगर दोनों देश चाहें, तो चीन, भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दों पर एक रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को ठीक से हल करना चाहिए. वांग यी ने हाल ही में अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर से बात की थी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ 24वें दौर की विशेष प्रतिनिधि सीमा वार्ता में भाग लिया था.

