'दुखवा मिटाईं छठी मइया...', राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रियंका गांधी और ममता बनर्जी ने दी छठ पर्व की शुभकामनाएं

लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के पावन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को हार्दिक बधाई दी है. राष्ट्रपति ने सूर्य देव और छठी मैया की उपासना के इस पर्व को सुख-समृद्धि का संचार करने वाला बताया है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी छठ महापर्व की शुभकामनाएं. (photo: ITG)
देशभर में छठ महापर्व का तीसरा दिन आज मनाया जा रहा है. इस पावन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कांग्रेसी सांसद प्रियंका गांधी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. राष्ट्रपति ने कामना की है कि ये पर्व सभी के जीवन में सुख-समृद्धि का संचार करे तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करे. बताया जा रहा है कि यूपी की राजधानी लखनऊ में आज शाम 4 बजे गोमती तट पर छठ पूजा का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट साझा कर छठ पूजा की बधाई दी हैं. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'महापर्व छठ पूजा के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूं. ये त्योहार सूर्य देव और छठी मैया की उपासना करने और मां प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है. मेरी मंगलकामना है कि ये पर्व सभी के जीवन में सुख-समृद्धि का संचार करे तथा हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करे.'

आस्था का महापर्व छठ: प्रियंका गांधी

कांग्रेसी सांसद प्रियंका गांधी ने भी देशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 'दुखवा मिटाईं छठी मइया, रउवे असरा हमार. सबके पुरावेली मनसा, हमरो सुन लीं पुकार. सूर्यदेव एवं छठी मां की उपासना, प्रकृति पूजा एवं लोक आस्था के महापर्व 'छठ पूजा' की हार्दिक शुभकामनाएं.'

प्रियंका ने आगे लिखा, 'इस पावन अवसर पर मैं सभी व्रतियों को नमन करती हूं। छठी मइया सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें. जय छठी मैया.'

ममता बनर्जी ने दी शुभकामनाएं

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी छठ पूजा की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'सभी को शुभ छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं. छठी मैया सभी को सुख, समृद्धि और सुस्वास्थ्य प्रदान करें.'

साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें उनके द्वारा रचित गीत अरित्र दासगुप्ता की आवाज में प्रस्तुत किया गया है.

लखनऊ में छठ महापर्व के तीसरे दिन आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. लक्ष्मण मेला घाट पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे शामिल होंगे. इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु गोमती नदी के तट पर एकत्रित होंगे और छठी मैया की पूजा-अर्चना करेंगे.

आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य

छठ पूजा का ये तीसरा दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन व्रतधारी डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी आराधना करते हैं. ये त्योहार न केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकता का भी संदेश देता है.

छठ पूजा चार दिवसीय त्योहार है. इस दौरान व्रतधारी सूर्य देव और छठी मैया की उपासना करते हैं. पहले दिन 'नहाय-खाय' के साथ त्योहार की शुरुआत होती है, दूसरे दिन 'खरना' मनाया जाता है, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन होता है.

