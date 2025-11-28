scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हाथों में खतरनाक हथियार, कपिल के कैफे पर गोलीकांड का मास्टरमाइंड... बंधु मानसिंह खोलेगा लॉरेंस-गोल्डी गैंग के राज

कनाडा स्थित कपिल शर्मा के कैप्स कैफे फायरिंग केस का मुख्य साजिशकर्ता बंधु मान सिंह सेखों को पंजाब से गिरफ्तार किया गया. वह गोल्डी बराड़ और गोल्डी ढिल्लन से जुड़ा था. सके पास से अत्याधुनिक हथियार मिले हैं.

Advertisement
X
कनाडा स्थित कैफे पर हुई थी फायरिंग (Photo: Arvind Ojha/ITG)
कनाडा स्थित कैफे पर हुई थी फायरिंग (Photo: Arvind Ojha/ITG)

कनाडा स्थित कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर हुई गोलीबारी की घटना के मुख्य साजिशकर्ता बंधु मान सिंह सेखों गिरफ्तार किया जा चुका है. दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उसे दबोच लिया है. यह गिरफ्तारी पंजाब से हुई है. सेखों गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का सहयोगी है और विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन के संपर्क में था. सेखों को कैफे पर हमले का एक मास्टरमाइंड माना जा रहा है. गिरफ्तारी के बाद अपराधी सेखों के पास से अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं.

कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग के लिए बंधु मान सिंह सेखों ने गाड़ी और हथियार जैसे लॉजिस्टिक का भी बंदोबस्त किया था. गिरफ्तार आरोपी बंधु मान एक वीडियो में अत्याधुनिक हथियारों के साथ नजर आ रहा है. 

ये हथियार विदेशों से ड्रोन के जरिए और अलग अलग रूट से आते हैं. फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम और सेंट्रल एजेंसी पूछताछ में जुटी हैं कि उसे ये हथियार कहां से मिल रहे थे.

सम्बंधित ख़बरें

Hira warina comeback, salman khan, kapil sharma
बदला नाम-डिलीट किए पोस्ट, अब कपिल शर्मा संग कमबैक करेगी एक्ट्रेस 
Third firing incident at Kapil Sharma's cafe in Canada, Lawrence Bishnoi gang claims responsibility
'कैप्स कैफे' में फायरिंग पर बोले कपिल- जितनी बार गोली चली, उतनी बड़ी ओपनिंग लगी 
Kapil Sharma and Sunil Grover travel together after in-flight fight.
डिप्रेशन से जूझ रहे थे सुनील ग्रोवर, नहीं मिल रहा था काम, कपिल ने दिया बड़ा चांस 
Kis kisko pyaar karu 2 trailer
किस किसको प्यार करूं 2 ट्रेलर: कपिल शर्मा को धर्म बदलकर भी नहीं मिला प्यार, मिली 3 बीवियां! 
KAP's कैफे पर फायरिंग के बाद इंडिया आया था आरोपी
कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर गोली चलाने वाला दिल्ली में गिरफ्तार 

गोल्डी ढिल्लन का वो दावा...

कनाडा में फायरिंग करने के बाद यह गैंगस्टर भारत आया था. विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन सेखों के संपर्क में था. कैफे पर फायरिंग की दो वारदातों को इसी गोल्डी ढिल्लन ने सोशल मीडिया पर क्लेम किया था. बिश्नोई गैंग ने दावा किया था कि कपिल शर्मा को यह ट्रेलर दिया गया था क्योंकि उन्होंने सलमान खान को अपने शो में बुलाया था और वह गैंग का फोन नहीं उठाता था.

Advertisement

रंगदारी वसूलने का संदेह

एजेंसियों का मानना ​​है कि यह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग रंगदारी वसूल करने के लिए फायरिंग करवाता है. एजेंसी पूछताछ कर रही है कि तीन बार जो फायरिंग हुई उसमें किसका क्या रोल है. गिरफ्तार आरोपी बंधु मान सिंह सेखों ने शूटरों को न सिर्फ गाड़ी दी थी बल्कि उन्हें हथियार, लॉजिस्टिक सप्लाई भी किया था.

यह भी पढ़ें: कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर गोली चलाने वाला गिरफ्तार, फायरिंग के बाद आया था इंडिया

कपिल शर्मा के कनाडा के कैफे पर तीन बार गोलीबारी हुई थी- पहली बार 10 जुलाई को (कैफे के खुलने के कुछ दिनों बाद), दूसरी बार 7 अगस्त को और तीसरी बार 16 अक्टूबर को घटना हुई थी. इन हमलों में कोई घायल नहीं हुआ था. हालांकि, हर फायरिंग में कैफे को बड़ा नुकसान हुआ था और कैफे कई बार लंबे वक्त तक बंद रहा था. पुलिस और सेंट्रल एजेंसी अब मुख्य रूप से इस बात की पूछताछ कर रही हैं कि अत्याधुनिक हथियार बंधु मान के पास कहां से आ रहे थे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement