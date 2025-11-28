हाथों में खतरनाक हथियार, कपिल के कैफे पर गोलीकांड का मास्टरमाइंड... बंधु मानसिंह खोलेगा लॉरेंस-गोल्डी गैंग के राज

कनाडा स्थित कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर हुई गोलीबारी की घटना के मुख्य साजिशकर्ता बंधु मान सिंह सेखों गिरफ्तार किया जा चुका है. दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उसे दबोच लिया है. यह गिरफ्तारी पंजाब से हुई है. सेखों गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का सहयोगी है और विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन के संपर्क में था. सेखों को कैफे पर हमले का एक मास्टरमाइंड माना जा रहा है. गिरफ्तारी के बाद अपराधी सेखों के पास से अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं.

कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग के लिए बंधु मान सिंह सेखों ने गाड़ी और हथियार जैसे लॉजिस्टिक का भी बंदोबस्त किया था. गिरफ्तार आरोपी बंधु मान एक वीडियो में अत्याधुनिक हथियारों के साथ नजर आ रहा है.

ये हथियार विदेशों से ड्रोन के जरिए और अलग अलग रूट से आते हैं. फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम और सेंट्रल एजेंसी पूछताछ में जुटी हैं कि उसे ये हथियार कहां से मिल रहे थे.

गोल्डी ढिल्लन का वो दावा...

कनाडा में फायरिंग करने के बाद यह गैंगस्टर भारत आया था. विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन सेखों के संपर्क में था. कैफे पर फायरिंग की दो वारदातों को इसी गोल्डी ढिल्लन ने सोशल मीडिया पर क्लेम किया था. बिश्नोई गैंग ने दावा किया था कि कपिल शर्मा को यह ट्रेलर दिया गया था क्योंकि उन्होंने सलमान खान को अपने शो में बुलाया था और वह गैंग का फोन नहीं उठाता था.

रंगदारी वसूलने का संदेह

एजेंसियों का मानना ​​है कि यह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग रंगदारी वसूल करने के लिए फायरिंग करवाता है. एजेंसी पूछताछ कर रही है कि तीन बार जो फायरिंग हुई उसमें किसका क्या रोल है. गिरफ्तार आरोपी बंधु मान सिंह सेखों ने शूटरों को न सिर्फ गाड़ी दी थी बल्कि उन्हें हथियार, लॉजिस्टिक सप्लाई भी किया था.

कपिल शर्मा के कनाडा के कैफे पर तीन बार गोलीबारी हुई थी- पहली बार 10 जुलाई को (कैफे के खुलने के कुछ दिनों बाद), दूसरी बार 7 अगस्त को और तीसरी बार 16 अक्टूबर को घटना हुई थी. इन हमलों में कोई घायल नहीं हुआ था. हालांकि, हर फायरिंग में कैफे को बड़ा नुकसान हुआ था और कैफे कई बार लंबे वक्त तक बंद रहा था. पुलिस और सेंट्रल एजेंसी अब मुख्य रूप से इस बात की पूछताछ कर रही हैं कि अत्याधुनिक हथियार बंधु मान के पास कहां से आ रहे थे.

