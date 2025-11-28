scorecardresearch
 
कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर गोली चलाने वाला दिल्ली में गिरफ्तार, फायरिंग के बाद आया था इंडिया

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कपिल शर्मा के ‘कैप्स कैफे’ पर कनाडा में हुई फायरिंग के मुख्य शूटर बंधु मान सिंह सेखों को गिरफ्तार किया. वह सेखों गोल्डी बराड़ और गोल्डी ढिल्लन से जुड़ा है और वारदात के बाद भारत भाग आया था.

KAP's कैफे पर फायरिंग के बाद इंडिया आया था आरोपी (Photo: Arvind Ojha/ITG)
कनाडा में कपिल शर्मा के KAP's कैफे पर फायरिंग करने के मुख्य षड्यंत्र में शामिल शूटर बंधु मान सिंह सेखों को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है. बंधु मान सिंह सेखों गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़ा हुआ है. फायरिंग की घटना के बाद यह गैंगस्टर भारत आया था. सेखों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन के भी संपर्क में था. दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है.

गिरफ्तार किया गया आरोपी बंधु मान सिंह सेखों कनाडा में हुई गोलीबारी की घटना का मुख्य शूटर बताया जा रहा है. कैप्स कैफे में फायरिंग के मुख्य षड्यंत्र को समझने के लिए उसकी गिरफ्तारी अहम है. सेखों के गोल्डी बराड़ से जुड़े होने की वजह से दिल्ली पुलिस आगे की जांच कर रही है.

कनाडा में फायरिंग के बाद भारत भागा

गिरफ्तार शूटर बंधु मान सिंह सेखों ने कनाडा में कपिल शर्मा के 'कैप्स कैफे' पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था. फायरिंग करने के बाद यह गैंगस्टर तुरंत भारत भाग आया था. दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उसे दिल्ली में गिरफ्तार किया है.

गोल्डी बराड़ और ढिल्लन से संबंध

जांच में पता चला है कि बंधु मान सिंह सेखों गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का सहयोगी है. इसके अलावा, वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन के भी संपर्क में था. पुलिस अब इन गैंगस्टर कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
