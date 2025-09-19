मुंबई-अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे में होगी पूरी! 2027 में चलेगी बुलेट ट्रेन, रेलमंत्री ने दी जानकारी

भारत के रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अगस्त 2027 तक देश में बुलेट ट्रेन का शुभारंभ हो जाएगा. आधुनिक तकनीक के साथ यह हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है. रेलमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी कि पूरे देश में 7 हजार किलोमीटर की दूरी का लक्ष्य रखा गया है.

बेस्ट आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल

अश्विनी वैष्णव ने वीडियो पोस्ट के कैप्शन में लोकेशन Jefferies India Forum 2025 लिखी है. वैष्णव वीडियो में बता रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का फेज काफी तेजी से बढ़ रहा है. लगभग सभी नदियों और पुलों का काम पूरा हो चुका है और हम इसमें बेस्ट आधुनिक निर्माण तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं.

पूरे 1100 टन का स्ट्रक्चर एक बार में उठाकर पिलर पर रखा जा रहा है. प्रैक्टिकली इस तकनीक को पूरी तरह स्वदेशी बना लिया है. वो बताते हैं कि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बहुत सुरक्षित तरीके से बनाया है. ट्रैफिक को रोके बिना ही यह संभव हो पाया है. यह पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन बेंचमार्क है.

With modern construction technologies, Bullet train project is progressing at a rapid pace.



📍Jefferies India Forum 2025

जापान के इंजीनियर्स अपनाना चाहते हैं भारत की तकनीक!

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जापान से जो इंजीनियर्स इस प्रोजेक्ट को देखने आते हैं, वे कहते हैं कि अपने अगले प्रोजेक्ट में वे यहां विकसित की गई कई तकनीकों को अपनाएंगे. रेलमंत्री ने कहा कि हम लगभग ट्रैक पर हैं कि यह पहला कॉरिडोर अगस्त 2027 तक शुरू हो जाए. हमने देशभर में करीब 7,000 किलोमीटर और बनाने का लक्ष्य तय किया है.

जानिए कौन से होंगे बुलेट ट्रेन के 12 स्टेशन?

साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा, वापी, बोइसर, विरार, ठाणे और मुंबई बुलेट ट्रेन के स्टेशन होंगे.

