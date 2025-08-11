'प्रियंका गांधी लापता हैं, उन्हें ढूंढा जाए', केरल BJP ने वायनाड पुलिस से की शिकायत

केंद्रीय मंत्री और त्रिशूर के सांसद सुरेश गोपी पर केरल कांग्रेस ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आने के लिए उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद, अब भाजपा ने वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है. यह शिकायत भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंदन पल्लियारा ने वायनाड जिला पुलिस प्रमुख को सौंपी.

मुकुंदन पल्लियारा ने अपनी शिकायत में कहा है कि प्रियंका गांधी पिछले तीन महीनों से वायनाड से गायब हैं, और चूरलमाला में हुई भीषण आपदा के दौरान भी वह नहीं आई थीं, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी. शिकायत में कहा गया है, 'सांसद प्रियंका गांधी को इनमें से किसी भी प्रभावित इलाके में नहीं देखा गया. वायनाड में राज्य की सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी है, फिर भी आदिवासी समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए सांसद की कोई मौजूदगी नहीं रही.'

यह भी पढ़ें: केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के 'लापता' होने का दावा, केरल छात्र संघ नेता ने दर्ज कराई गुमशुदगी की शिकायत

केरल भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पल्लियारा ने पुलिस प्रमुख से उनकी शिकायत स्वीकार करने और लापता सांसद प्रियंका गांधी का पता लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है. यह घटनाक्रम राज्य में कांग्रेस पार्टी के स्टूडेंट विंग केरल स्टूडेंट यूनियन (KSU) द्वारा त्रिशूर ईस्ट पुलिस में सुरेश गोपी के खिलाफ गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के बाद सामने आया है. सुरेश गोपी के खिलाफ शिकायत में केएसयू ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में मलयाली ननों की विवादास्पद गिरफ्तारी के बाद से वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से गायब हैं.

Advertisement

केएसयू के त्रिशूर अध्यक्ष गोकुल गुरुवायुर ने कहा, 'पिछले दो महीनों से सांसद सुरेश गोपी त्रिशूर के किसी भी कार्यक्रम से पूरी तरह गायब रहे हैं. यहां तक कि महापौर और राजस्व मंत्री भी उनसे संपर्क नहीं कर पाए हैं. सुरेश गोपी के कार्यालय से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके ठिकाने या वापसी की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली. उन्होंने छत्तीसगढ़ में मलयाली ननों की गिरफ्तारी के मुद्दे को मनगढ़ंत बताया था.'

---- समाप्त ----