उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी सांसदों की दो दिवसीय कार्यशाला, PM मोदी और अमित शाह भी होंगे शामिल

उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अपने सांसदों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रही है. कार्यशाला रविवार सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा भी शामिल होंगे. इस दौरान जीएसटी 2.0 को लेकर पीएम मोदी का अभिनंदन और आभार व्यक्त किया जाएगा.

चार सत्रों में होगी कार्यशाला

सांसदों के लिए कार्यशाला को चार सत्रों में बांटा गया है. पहले सत्र में आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और युवा शक्ति एवं रोजगार पर चर्चा होगी. दूसरे सत्र का विषय सांसदों द्वारा सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग रखा गया है, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए जनता से जुड़ने के तरीकों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा.

तीसरे सत्र में सांसदों की स्थायी समितियों के कामकाज पर फोकस रहेगा. इसमें संसदीय समिति की कार्यवाही का महत्व, संसद सत्र की तैयारी, नियमावली का इस्तेमाल, मंत्रालयों की रिपोर्ट का अध्ययन और अधीनस्थ विधान की जानकारी जैसे विषय शामिल हैं.

उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को लेकर दिया जाएगा प्रशिक्षण

चौथे सत्र में सागरीय, लेफ्ट विंग प्रभावित, ग्रामीण, शहरी, पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों पर चर्चा होगी. साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, टीबी मुक्त भारत अभियान, सांसद खेल प्रतियोगिता, टिफिन बैठक और संसदीय क्षेत्रों में सक्रियता से जुड़े नवाचारों पर भी बात होगी.

सोमवार को सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस कार्यशाला का उद्देश्य सांसदों को संसदीय कार्यशैली, आधुनिक संचार साधनों और विकास योजनाओं से अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ना है.

