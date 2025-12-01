scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मेरे पास है नहीं वो, जो बोलना है...', जब राज्यसभा में बोलीं बीजेपी सांसद

शीतकालीन सत्र के पहले दिन बिहार से बीजेपी सांसद धर्मशीला गुप्ता शून्यकाल के दौरान मौका मिलने पर भी इसलिए नहीं बोल पाईं, क्योंकि उनके पास वो नहीं था जो बोलना था. वहीं, संगीता यादव दूसरे ही विषय पर बोल गईं.

Advertisement
X
बीजेपी सांसद बोलीं- पेपर नहीं है (Photo: Screengrab)
बीजेपी सांसद बोलीं- पेपर नहीं है (Photo: Screengrab)

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन दो रोचक वाकये हुए. शून्यकाल के दौरान जब सभापति ने आसन से बोलने के लिए नाम लिया, टॉपिक भी बताया, तब बोलने के लिए खड़ी हुई सांसद ने कहा कि मेरे पास वो है नहीं जो बोलना है. एक अन्य सदस्य ने शून्यकाल के दौरान अपना स्पेशल मेंशन वाला भाषण ही पढ़ दिया.

दरअसल, हुआ यह कि राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सभापति ने बिहार से बीजेपी सांसद धर्मशीला गुप्ता का नाम लिया. सभापति ने बिहार में नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट की स्थापना से जुड़ा विषय भी बता दिया. धर्मशीला गुप्ता बोलने के लिए खड़ी हुईं और कहा कि मेरे पास है नहीं वो, जो बोलना है. इसपर सदन के अन्य सदस्य हंसने लगे. खुद धर्मशीला गुप्ता भी हंसती नजर आईं. उन्होंने कहा कि पेपर नहीं है.

सभापति ने टॉपिक फिर से दोहराया और कहा कि क्या कोई उनकी मदद कर सकता है. तब धर्मशीला गुप्ता ने कहा- पता नहीं. कहां से ले लेते हैं. इसके बाद सभापति ने अगले वक्ता का नाम ले लिया. इससे पहले, यूपी से बीजेपी की सांसद संगीता यादव के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ. सभापति ने जब नाम लिया, संगीता यादव बोलने के लिए खड़ी हुईं. संगीता यादव ने एआई मिशन पर बोलना शुरू कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

Parliament winter session begins with heated debate
शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार और विपक्ष में किन मुद्दों पर हुई बहस, देखें 
Winter session of parliament begins today
संसद का शीतकालीन सत्र हुआ शुरू, कांग्रेस सांसद ने समय कम करने का लगाया आरोप  
सरकार ने बताया कि दिल्ली सहित कई बड़े एयरपोर्ट्स पर GPS और GNSS सिग्नल इंटरफेरेंस दर्ज किए गए हैं (Photo: PTI)
दिल्ली समेत कई एयरपोर्ट्स के पास फ्लाइट्स के GPS डेटा से छेड़छाड़, सरकार ने माना 
PM मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र में देश के विकास और सहयोग पर दिया जोर 
संसद के शीतकालीन सत्र की हुई शुरुआत, PM मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना 
Advertisement
यूपी से बीजेपी की सांसद हैं संगीता यादव (Photo: Screengrab)
यूपी से बीजेपी की सांसद हैं संगीता यादव (Photo: Screengrab)

यह भी पढ़ें: 'आप कांग्रेस घराने से आए हैं, दोनों तरफ खतरा...', खड़गे ने सभापति को चेताया, धनखड़ का भी किया जिक्र

संगीता यादव करीब एक मिनट तक बोलती भी रहीं, जिस विषय पर उन्हें स्पेशल मेंशन के दौरान बोलना था. सभापति ने आसन से उन्हें टोका और कहा कि यह जीरो ऑवर है. तो उसके हिसाब से ही बोलिए. सभापति ने उन्हें विषय भी बताया जो दवाओं की क्वालिटी से संबंधित था. इसके बाद संगीता यादव ने आसन से सॉरी कहा और बताया कि दोनों पर्चे मुझे मिल गए थे.

यह भी पढ़ें: Parliament Winter Session: राज्यसभा में SIR पर हंगामा, विपक्ष की मांग- चुनाव सुधार पर हो चर्चा, कार्यवाही स्थगित

संगीता यादव ने इसके बाद दवाओं की क्वालिटी से संबंधित विषय पर अपनी बात पूरी की. सभापति ने इसके बाद बिहार से बीजेपी के सांसद भीम सिंह का नाम लिया, भीम सिंह ने खड़े होकर कहा कि सर मुझे विषय बताया जाए. सभापति ने उन्हें विषय बताया और इसके बाद भीम सिंह ने खाद्य पदार्थों में ऑयल की मात्रा कम करने का विषय उठाया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement