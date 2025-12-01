scorecardresearch
 
Advertisement
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाइव अपडेट

Parliament Winter Session Live: लोकसभा में जोरदार हंगामा, पीएम मोदी ने राज्यसभा में किया सभापति का वेलकम, बोले- गरिमा रखेंगे

aajtak.in | नई दिल्ली | 01 दिसंबर 2025, 11:15 AM IST

संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है. संसद सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है. वहीं, सरकार चाहती है कि वंदे मातरम् पर चर्चा हो. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

PM Narendra Modi PM Narendra Modi

संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है. यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान संसद के दोनों सदनों की 15-15 बैठकें होंगी. विपक्षी दल एसआईआर, आंतरिक सुरक्षा और लेबर कोड पर चर्चा की मांग कर रहे हैं. दूसरी तरफ, सरकार चाहती है कि वंदे मातरम् पर चर्चा हो. शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं.

11:15 AM (7 मिनट पहले)

लोकसभा में जोरदार हंगामा, स्पीकर बोले- सदन चर्चा और संवाद के लिए

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी. स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से सदन चलने देने की अपील करते हुए कहा कि सदन चर्चा और संवाद के लिए है. सदन चलने दें. हालांकि, विपक्ष के सदस्यों पर स्पीकर की इस अपील का कोई असर नहीं हुआ और हंगामे के बीच ही कार्यवाही जारी है. इससे पहले, लोकसभा में विश्वकप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम, ब्लाइंड क्रिकेट टीम और कबड्डी टीम को शानदार सफलता के लिए बधाई दी गई.

11:11 AM (11 मिनट पहले)

पीएम मोदी ने राज्यसभा में किया सभापति का वेलकम, बोले- गरिमा रखेंगे

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि शीतकालीन सत्र का आज शुभारंभ हो रहा है और आपका स्वागत करना सदन के हम सभी सदस्यों के लिए आपका स्वागत करना गर्व का विषय है. आपका मार्गदर्शन हम सबके लिए गर्व का विषय है. सदन के सभी सदस्यों की ओर से आपको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं. आपकी गरिमा की भी चिंता करेंगे. मर्यादा रखेंगे.

11:07 AM (15 मिनट पहले)

लोकसभा में स्पीकर ने दी धर्मेंद्र, श्रीप्रकाश जायसवाल के निधन की सूचना

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजस्थान के बीकानेर से 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे धर्मेद्र के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल और तीन अन्य पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना दी. स्पीकर ने सदन की ओर से पूर्व सदस्यों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और सदन में मौन भी रखा गया.

11:05 AM (17 मिनट पहले)

राज्यसभा में आसन पर सीपी राधाकृष्णन

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा में सभापति के आसन पर सीपी राधाकृष्णन हैं. सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद संसद का यह पहला सत्र है. सीपी राधाकृष्णन का बतौर राज्यसभा सभापति यह पहला दिन भी है. इस मौके पर पीएम मोदी सदन में मौजूद हैं.

Advertisement
11:03 AM (18 मिनट पहले)

राष्ट्रगान के साथ संसद सत्र की शुरुआत

Posted by :- Bikesh Tiwari

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही राष्ट्रगान के साथ शुरू हो गई है. दोनों सदनों में राष्ट्रगान के साथ सत्र की शुरुआत के बाद लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने सदन के पांच पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना दी और शोक व्यक्त किया. वहीं, राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से उच्च सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही है.

10:58 AM (24 मिनट पहले)

जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला संसद पहुंचे

Posted by :- Bikesh Tiwari

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला संसद पहुंचे हैं.

 

10:53 AM (29 मिनट पहले)

मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पर विपक्ष की बड़ी बैठक

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्ष की बड़ी बैठक चल रही है. इस बैठक में विपक्षी दलों के नेता संसद के दोनों सदनों में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने पर मंथन कर रहे हैं. इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ ही डीएमके की कनिमोझी, शिवसेना (यूबीटी) की प्रियंका चतुर्वेदी, जॉन ब्रिटास, प्रेमचंद गुप्ता मौजूद हैं.

10:47 AM (34 मिनट पहले)

'सार्थक योगदान दें सभी सदस्य', स्पीकर ओम बिरला ने एक्स पर किया पोस्ट

Posted by :- Bikesh Tiwari

शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है. स्पीकर ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि संसद राष्ट्र की अपेक्षाओं, जन आकांक्षाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनप्रतिनिधियों की सामूहिक जिम्मेदारी की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च मंच है. संसद का प्रत्येक सत्र हमें कर्तव्य-निष्ठा, संयम और लोककल्याण की उस प्रेरणा की ओर भी उन्मुख करता है, जो जनप्रतिनिधित्व की भावना को और गहन बनाती है. आशा है कि सभी माननीय सदस्य लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं को मजबूत करेंगे और अपनी सक्रिय भागीदारी से इस सत्र को उत्पादक बनाने में सार्थक योगदान देंगे.

10:47 AM (35 मिनट पहले)

'SIR पर चर्चा नहीं, तो नहीं चलने देंगे सदन', रामगोपाल यादव की दो टूक

Posted by :- Bikesh Tiwari

सपा के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले साफ कहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर है. एसआईआर पर चर्चा अगर नहीं होगी,  तो हम सदन नहीं चलने देंगे. अयोध्या से सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि बाबा साहब ने जो मताधिकार दिया  है, करो  राज्यसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने भी कहा है कि एसआईर पर चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने दो टूक कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष की भी है. बीएलओ मर रहे हैं और हम चुप बैठे रहें, ऐसा नहीं होगा.

 

Advertisement
10:35 AM (47 मिनट पहले)

राष्ट्रनीति के लिए सकारात्मकता जरूरी- पीएम मोदी

Posted by :- Bikesh Tiwari

पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रनीति के लिए सकारात्मकता जरूरी है. सदन हंगामे के लिए नहीं है. नारेबाजी के लिए पूरा देश खाली है. सदन में नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष को सुझाव देने के लिए तैयार हूं, कि परफॉर्म कैसे किया जाता है. हार की हताशा सदन में ना निकालें. विपक्ष अपनी रणनीति बदले. विपक्ष भी अपना दायित्व निभाए. देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है.

10:31 AM (51 मिनट पहले)

विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकल मजबूत मुद्दे उठाए- पीएम मोदी

Posted by :- Bikesh Tiwari

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले कहा है कि भारत ने यह सिद्ध किया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर. उन्होंने कहा कि यह सत्र विकसित भारत के प्रयास में और ऊर्जा भरने का अवसर है. पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकलकर आए और मजबूत मुद्दे उठाए. उन्होंने कहा कि यह सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए. नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए. यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए. राष्ट्रनीति पर बात होनी चाहिए.

10:31 AM (51 मिनट पहले)

संसद का शीतकालीन सत्र आज से

Posted by :- Bikesh Tiwari

संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है. यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान दोनों सदनों में 15-15 बैठकें होंगी. सरकार इस छोटे सत्र में  प्राइवेट सेक्टर के लिए परमाणु ऊर्जा सेक्टर खोलने से जुड़े बिल समेत कुल 14 बिल आने हैं.

Advertisement
Advertisement