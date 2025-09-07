टिफिन मीटिंग, स्वच्छता अभियान और इनोवेटिव सोच की अपील... BJP की वर्कशॉप में PM मोदी ने सांसदों को दिए खास निर्देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भाजपा सांसदों के लिए आयोजित एक वर्कशॉप में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने जीएसटी सुधारों की तारीफ की और एक प्रस्ताव भी पास किया गया. इसके बाद पार्टी देशभर में जीएसटी के फायदों को जनता तक पहुंचाने के लिए अभियान शुरू करेगी. पीएम मोदी रविवार को सांसदों के साथ रहे और कार्यशाला के पहले दिन कई सत्रों में भाग लिया.
सूत्रों के अनुसार, संसद भवन में हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र की हर विधानसभा में महीने में एक बूार टिफिन मीटिंग करिए. इसका उद्देश्य ये है कि आम लोगों से सीधे मिलकर उनकी समस्याएं सुनी जाएं और उनका समाधान किया जा सके. पीएम मोदी ने यह भी निर्देश दिया कि संसदीय समिति की बैठक से पहले और बाद में संबंधित मंत्री और अधिकारियों से मिलकर विषयों पर बेहतर जानकारी प्राप्त करें. साथ ही कहा कि अधिकारियों से हमेशा ठीक से पेश आएं.
वर्कशॉप के दौरान स्वच्छता अभियान पर भी जोर दिया गया. पीएम मोदी ने सिंगापुर का उदाहरण दिया और कहा कि कुछ नया यानी इनोवेटिव सोचिए और करिए तभी हम आगे बढ पाएंगे. उन्होंने कहा कि सफाई (स्वच्छता अभियान) केवल पैसे से नहीं, बल्कि प्रयास से संभव है. उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की समस्याओं को अलग-अलग समझने की बात कही.
Attended the ‘Sansad Karyashala’ in Delhi. MP colleagues from all over India and other senior leaders exchanged valuable perspectives on diverse issues. pic.twitter.com/f89qA10uYP— Narendra Modi (@narendramodi) September 7, 2025
'सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर नजर रखें'
प्रधानमंत्री मोदी ने वर्कशॉप के दौरान सांसदों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन गेमिंग बैन के प्रति जागरूकता फैलाएं. पीएम मोदी ने कहा कि जानकारी के अभाव में कई ग्रामीण परिवार इस समस्या से प्रभावित हो रहे हैं. सांसदों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे कॉरपोरेट एजेंडा को बढ़ावा देने या पक्षपाती सवाल पूछने से बचें. प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से कहा कि वे सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर लगातार नजर रखें, ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे.
भाजपा के सहयोगी दलों के सांसद भी कल बैठक में लेंगे हिस्सा
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भाजपा के सहयोगी दलों के सांसद भी सोमवार को बैठक में हिस्सा लेंगे. प्रधानमंत्री मोदी सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी सदस्यों को संबोधित करेंगे. इस बैठक में सांसदों को 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी के लिए मॉक पोलिंग अभ्यास में भी शामिल किया जाएगा.