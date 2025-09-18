scorecardresearch
 

Feedback

नेशनल कंपटीशन, प्लेसमेंट और थाईलैंड ट्रिप...योग टीचर की 'डर्टी क्लास', थाने पहुंची लड़की

बेंगलुरु में एक योगा टीचर पर छात्रा से यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है. ट्रेनर निरंजना मूर्ति पर लड़की ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. पीड़िता के मुताबिक 2023 में थाईलैंड यात्रा और 2025 में सनशाइन इंस्टीट्यूट में मेडल का लालच देकर उससे छेड़छाड़ की गई. पीड़िता की शिकायत पर अब POCSO एक्ट में मामला दर्ज किया गया है जिसके बाद डर्टी क्लास चलाने वाले फरार मूर्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Advertisement
X
छात्रा का यौन शोषण करता था योग टीचर (Photo: Representational )
छात्रा का यौन शोषण करता था योग टीचर (Photo: Representational )

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के राजाराजेश्वरी नगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक योगा ट्रेनर निरंजना मूर्ति पर नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है. 

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि कर्नाटक योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन (KYSA) के सचिव रहे मूर्ति को POCSO एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है. यह शख्स कई सालों से सनशाइन इंस्टीट्यूट नामक योगा सेंटर चला रहा था, लेकिन अब उसकी काली करतूतों का पर्दाफाश हो गया है. 

छात्रा को मेडल और नौकरी का झांसा

सम्बंधित ख़बरें

BlackBuck Move Out Bengaluru Location
'यहां काम करना मुश्किल...', बेंगलुरु की सड़कों पर गड्ढे-जाम से परेशान कंपनी का बड़ा ऐलान 
ED
बेंगलुरु: ED ने पूर्व MUDA कमिश्नर दिनेश कुमार को अवैध साइट आवंटन मामले में किया गिरफ्तार 
बेंगलुरु में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट रीसेल से महंगे क्यों? सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस 
बेंगलुरु एयरपोर्ट पर यात्री और स्टाफ में बहस, Video  
bengaluru footpath video
फुटपाथ पर बैठकर खाना खाते दिखे म्युनिसिपल कमिश्नर, कनाडाई व्लॉगर ने दिखाई थी गंदगी 

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वह 2019 से मूर्ति को जानती थी और 2021 से योगा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगी थी. 2023 में, जब वह 17 साल की थी, मूर्ति के साथ थाईलैंड में एक अंतरराष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में गई थी. 

पीड़ित युवती के मुताबिक वहां मूर्ति ने उसका यौन उत्पीड़न किया. इस घटना ने पीड़िता को इतना झकझोर दिया कि उसने योगा प्रतियोगिताएं छोड़ दीं लेकिन 2024 में, वह दोबारा सनशाइन इंस्टीट्यूट में मूर्ति के अधीन योगा प्रतियोगिताओं के लिए लौटी.  यहां मूर्ति की हरकतें फिर शुरू हो गईं. 

Advertisement

2025 में फिर की छात्रा के साथ गंदी हरकत

पीड़िता का आरोप है कि 2025 के अगस्त में मूर्ति ने उसे राष्ट्रीय स्तर की योगा प्रतियोगिता में मेडल और प्लेसमेंट का लालच देकर उसका यौन शोषण किया. 22 अगस्त को उसने फिर से राज्य-स्तरीय प्लेसमेंट का बहाना बनाकर छेड़छाड़ की कोशिश की.

आरोपी योगा टीचर गिरफ्तार

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया.  केस दर्ज होने के बाद मूर्ति फरार हो गया था लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे अब गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है. 

पुलिस सूत्रों का कहना है कि मूर्ति के खिलाफ और भी शिकायतें सामने आ सकती हैं. इस मामले ने योगा सेंटरों की आड़ में होने वाले गड़बड़ियों पर सवाल खड़े किए हैं.  जांच पूरी होने पर और खुलासे होने की उम्मीद है.  
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement