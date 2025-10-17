बेंगलुरु में इंजीनियरिंग कॉलेज के बाथरूम में छात्रा से रेप, जूनियर छात्र गिरफ्तार

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले जूनियर छात्र ने अपनी सीनियर छात्रा से कैंपस के अंदर रेप किया. आरोपी छात्र जीवन गौड़ा को हनुमंथनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

एफआईआर के मुताबिक पीड़िता बीटेक की सातवें सेमेस्टर की छात्रा है और आरोपी जीवन गौड़ा उसी कॉलेज में जूनियर छात्र है. दोनों एक-दूसरे को करीब तीन महीने से जानते थे.

10 अक्टूबर को लंच ब्रेक के दौरान जीवन ने छात्रा को कई बार फोन कर आर्किटेक्चर ब्लॉक के पास मिलने के लिए बुलाया. जब छात्रा वहां पहुंची तो आरोपी ने पहले छात्रा के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की और जब उसने विरोध किया तो उसने जबरदस्ती शुरू कर दी. इसके बाद आरोपी उसे घसीटते हुए पुरुषों के वॉशरूम में ले गया. दरवाजा बंद किया और करीब 1:30 से 1:50 बजे के बीच उसके साथ रेप किया.

घटना के बाद पीड़िता किसी तरह वहां से निकली और अपने दोस्तों दर्शन और तरुण को पूरी बात बताई. कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी. उसके बाद 15 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज करवाई गई.

आरोपी ने घटना के बाद किया था कॉल

पुलिस जांच में सामने आया कि घटना के बाद भी आरोपी जीवन गौड़ा ने पीड़िता को फोन कर पूछा कि क्या उसे पिल की जरूरत है. इससे पुलिस को यकीन हो गया कि आरोपी ने पूरी घटना के बाद भी उसे मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश की.

CCTV नहीं... सबूत जुटा रही फॉरेंसिक टीम

पुलिस के अनुसार, जिस फ्लोर पर यह घटना हुई वहां CCTV कैमरे नहीं थे, जिससे जांच थोड़ी जटिल हो गई है. हालांकि, फॉरेंसिक टीमें डिजिटल और फिजिकल सबूतों का एनालिसिस कर रही हैं ताकि घटना के हर पहलू का पता लगाया जा सके.

यह घटना कॉलेज कैंपस के भीतर हुई, जिससे छात्रों में नाराजगी है. चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी और पीड़िता दोनों एक ही डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

हनुमंथनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस ने कहा है कि हर एंगल पर जांच की जाएगी और जिम्मेदारों से पूछताछ की जाएगी.

