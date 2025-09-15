scorecardresearch
 

बेंगलुरु में फुटपाथ पर बैठकर खाना खाते दिखे म्युनिसिपल कमिश्नर, कनाडाई व्लॉगर ने दिखाई थी गंदगी

ग्रेटर बेंगलुरु में फुटपाथ की खराब हालत पर कनाडाई नागरिक के वायरल वीडियो के बाद बीबीएमपी कमिश्नर राजेंद्र चोलन ने मैजेस्टिक इलाके में प्राइवेट वॉलंटियर्स के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया. सफाई के बाद कमिश्नर ने वहीं नाश्ता किया. वायरल वीडियो बनाने वाले कनाडाई नागरिक को भी वापस लाकर सुधरी हुई फुटपाथ की हालत दिखाई गई.

म्युनिसिपल कमिश्नर ने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया और फिर सबके साथ बैठकर फुटपाथ पर नाश्ता भी किया. (Photo: Screengrab)
म्युनिसिपल कमिश्नर ने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया और फिर सबके साथ बैठकर फुटपाथ पर नाश्ता भी किया. (Photo: Screengrab)

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद ग्रेटर बेंगलुरु में फुटपाथ सुधार अभियान ने अनोखा मोड़ ले लिया. जिस जगह पर कुछ दिन पहले कनाडाई नागरिक ने फुटपाथ की बदहाल हालत पर शिकायत की थी, वहीं अब बेंगलुरु सेंट्रल बीबीएमपी कमिश्नर राजेंद्र चोलन बैठकर नाश्ता करते दिखे.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, कनाडा में रहने वाले एक शख्स ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बेंगलुरु की सड़कों पर 1.5 किलोमीटर पैदल चलना भी मुश्किल है. यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा में आ गया.

वॉलंटियर्स के साथ मिलकर साफ किया फुटपाथ

वायरल वीडियो के बाद बीबीएमपी हरकत में आया. कमिश्नर राजेंद्र चोलन ने प्राइवेट वॉलंटियर्स के साथ मिलकर मैजेस्टिक इलाके में फुटपाथ साफ कराने का अभियान शुरू किया. सफाई के बाद उन्होंने खुद उसी जगह पर बैठकर स्नैक्स खाए, मानो यह संदेश देने के लिए कि अब यहां न केवल पैदल चला जा सकता है बल्कि बैठकर आराम से नाश्ता भी किया जा सकता है.

यही नहीं, जिस कनाडाई नागरिक ने शुरुआत में वीडियो बनाया था, उसे भी वापस उसी जगह लाया गया. इस बार उसने एक और वीडियो रिकॉर्ड किया और फुटपाथ की सुधरी हुई हालत की तारीफ की.

