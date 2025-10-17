हंसिया दिखाकर दो महिलाओं से चेन स्नैचिंग, विरोध किया तो काटी उंगलियां, VIDEO

कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में सनसनी मचा देने वाली एक घटना में, गिरिनगर में चेन स्नैचरों ने एक महिला की दो उंगलियां काट दीं और उसकी सोने की चेन लेकर फरार हो गए. पुलिस ने अब दोनों आरोपियों, प्रवीण और योगानंद को गिरफ्तार कर लिया है. उनकी हिंसक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

पुलिस के अनुसार, यह चौंकाने वाली घटना 13 सितंबर की रात गिरिनगर थाना क्षेत्र के ईश्वरी नगर में हुई. पीड़ित, उषा और वरलक्ष्मी, गणेश उत्सव के एक ऑर्केस्ट्रा में शामिल होने के बाद घर लौट रही थीं, तभी पल्सर बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उन पर पीछे से हमला कर दिया.

आरोपियों ने पहले उषा को एक लंबे हंसिये से धमकाया और उसे अपनी सोने की चेन सौंपने के लिए मजबूर कर दिया. लेकिन जब दूसरी महिला वरलक्ष्मी ने विरोध किया, तो योगानंद ने उसके हाथ पर वार कर दिया. इससे उसकी दो उंगलियां कट गईं और फिर उसने उसकी सोने की चेन भी छीन ली. आरोपी उषा से 10 ग्राम और वरलक्ष्मी से 45 ग्राम सोने की चेन लेकर रात में ही फरार हो गए.

गिरिनगर पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया. जांच में पता चला कि मद्दुर के पास मारसिंगनहल्ली निवासी योगानंद का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले एक हत्या के मामले में शामिल था. अपराध के बाद, वह पुडुचेरी, मुंबई और गोवा भाग गया और चोरी की गई रकम खर्च करके अपने गृहनगर लौट आया. लगभग एक महीने की तलाश के बाद, पुलिस ने आखिरकार उसे मद्दुर से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने 74 ग्राम सोने के आभूषण और हमले में इस्तेमाल किया गया हसिया बरामद किया.



---- समाप्त ----