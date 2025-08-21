scorecardresearch
 

Feedback

ढाका-इस्लामाबाद में बढ़ रही 'मुहब्बत', खुल रहा ड‍िप्लोमेट्स-सरकारी अफसरों के लिए वीजा-फ्री एंट्री का रास्ता

बांग्लादेश और पाकिस्तान ने पांच साल के लिए सरकारी अधिकारियों और राजनयिकों के बीच वीजा-मुक्त यात्रा समझौते पर सहमति जताई है. इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति, मीडिया, प्रशिक्षण और यात्रा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा. हाल के वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुई है, और दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हुई है.

Advertisement
X
करीब आ रहे पाकिस्तान बांग्लादेश, जल्द होंगे पांच समझौते
करीब आ रहे पाकिस्तान बांग्लादेश, जल्द होंगे पांच समझौते

बांग्लादेश ने गुरुवार को ऐलान किया कि वह पाकिस्तान के साथ ऐसा समझौता करने जा रहा है, जिसके तहत दोनों देशों के सरकारी अधिकारी और राजनयिक (Diplomats) अगले पांच साल तक बिना वीजा के एक-दूसरे के देश में यात्रा कर सकेंगे. पाकिस्तान सरकार इस समझौते को पहले ही मंजूरी दे चुकी है.

यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार शनिवार को ढाका दौरे पर आने वाले हैं. इससे पहले पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री जम कमाल खान बुधवार को ही ढाका पहुंच गए और गुरुवार को उन्होंने बांग्लादेश के वाणिज्य सलाहकार एसके बशीरुद्दीन से मुलाकात की.

बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने मीडिया को बताया, “बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता करने का फैसला किया है, जिससे सरकारी अधिकारी और राजनयिक बिना वीजा एक-दूसरे के देश में जा सकेंगे.” उन्होंने कहा कि यह समझौता पांच साल के लिए होगा.

सम्बंधित ख़बरें

बांग्लादेश को भारत का जवाब
बांग्लादेश के आरोपों पर भारत का जवाब, विदेश मंत्रालय ने कहा- हमारी जमीन से किसी देश के खिलाफ गतिविधि नहीं 
बांग्लादेश सरकार ने भारत से अवामी लीग दफ्तर पर जताया कड़ा विरोध (File photo: AFP)
भारत में अवामी लीग के दफ्तर खोलने पर विवाद, मोहम्मद यूनुस ने दी गीदड़भभकी 
dhaka jnmashtami
'ये देश सबका है...', जन्माष्टमी में शामिल होकर बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कट्टरपंथियों को मैसेज दिया है 
Elections are to be held in Bangladesh in February next year
बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होंगे चुनाव, इलेक्शन कमीशन अगले हफ्ते पेश करेगा चुनावी रोडमैप 
kanpur leather
कानपुर की चमड़ा इंडस्ट्री पर संकट! अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने से 2000 करोड़ का निर्यात रुका, चीन-PAK को फायदा 

जब पूछा गया कि क्या इसे अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद पाकिस्तान के साथ रिश्तों में गर्माहट का संकेत माना जाए, तो आलम ने इसे 'सामान्य प्रक्रिया' बताया और कहा कि बांग्लादेश के करीब 30 देशों के साथ ऐसे ही समझौते हैं.अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को यूनुस की अध्यक्षता में एडवाइजरी काउंसिल (यानी अंतरिम कैबिनेट) ने इस डील को अंतिम मंजूरी दे दी.

Advertisement

पांच अहम समझौते होंगे साइन

द डेली स्टार अखबार के मुताबिक, दोनों देशों के मंत्री दौरे के दौरान पांच एमओयू (MoU) साइन करेंगे. इनमें राजनयिकों और अधिकारियों के वीजा-फ्री दौरे के अलावा व्यापार, संस्कृति, मीडिया, ट्रेनिंग और ट्रेवल जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर होगा.

व्यापार में बढ़ोतरी

मीडिया रिपोर्ट्स और अधिकारियों के मुताबिक, पिछले एक साल में दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ा है. वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 865 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया. बांग्लादेश का पाकिस्तान को निर्यात 78 मिलियन डॉलर रहा, जो पिछले साल से 20% ज्यादा है. वहीं पाकिस्तान का निर्यात 28% बढ़ा.

शेख हसीना के दौर में रिश्तों में ठंडापन

शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के वक्त ढाका-इस्लामाबाद रिश्ते काफी ठंडे रहे थे, खासकर 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना से जुड़े अपराधियों के ट्रायल शुरू करने के बाद. आखिरी बार पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी 2012 में ढाका गई थीं. लेकिन अगस्त 2024 में हसीना के सत्ता से हटने के बाद से दोनों देशों के रिश्ते लगातार सुधर रहे हैं.

हालिया मुलाकातें और कनेक्टिविटी

जुलाई में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ढाका का दौरा किया. 15 साल बाद इस साल अप्रैल में दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत हुई. पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश और पाकिस्तान ने डायरेक्ट शिपिंग शुरू की, वीजा और व्यापार व्यवस्था आसान की और अब डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की तैयारी है.

Advertisement

फ्लाई जिन्ना को पहले ही बांग्लादेश से मंजूरी मिल चुकी है, जबकि पाकिस्तान की दूसरी एयरलाइन एयर सियाल ने भी अनुमति के लिए आवेदन किया है. वहीं बिमान बांग्लादेश भी पाकिस्तान में उड़ान शुरू करने की योजना बना रहा है. इसके अलावा, 12 साल बाद इस साल जनवरी में पाकिस्तान के चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष आतिफ इकराम शेख के नेतृत्व में एक बड़ा कारोबारी डेलिगेशन ढाका पहुंचा था. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement