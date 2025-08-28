असम में जमात-ए-इस्लामी से जुड़े होने के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

असम पुलिस ने एक अभियान के तहत भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे इलाके से एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार शिक्षक की पहचान शाह आलम सरकार के रूप में हुई है, जो धुबरी जिले के लखीमारी मध्य इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं. शाह आलम पर आरोप है कि उनका कनेक्शन बांग्लादेश की कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी से है.

पुलिस को कुछ दिनों से सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी. जांच में पता चला कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों में जमात-ए-इस्लामी के नाम पर पत्र बांटे जा रहे थे. पुलिस के अनुसार, इन सभी पत्रों को शाह आलम सरकार ने ही लिखा था.

इस पूरे मामले का खुलासा, तब हुआ जब दो दिन पहले पुलिस ने शाह आलम से संपर्क में रहने वाले अली हुसैन को पकड़ा. जब उससे पूछताछ की गई तो अली हुसैन ने माना कि यह पत्र शाह आलम की ओर से लिखे गए थे और वह जमात-ए-इस्लामी के लिए काम कर रहा था. इसके बाद पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय सीमा लखीमारी से शाह आलम को गिरफ्तार कर लिया.

धुबरी जिला प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है. सुरक्षा एजेंसियां अब यह जांच कर रही हैं कि आखिर इस गतिविधि के पीछे और कौन लोग शामिल हो सकते हैं.

पुलिस स्कूल प्रबंधन की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है. यह जांच की जा रही है कि क्या लखीमारी मध्य इंग्लिश स्कूल प्रशासन को शाह आलम की गतिविधियों के बारे में जानकारी थी या नहीं. गौरतलब है कि भारत-बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाकों में पहले भी कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियों को लेकर अलर्ट जारी होते रहे हैं. इस गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से इस संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है.

