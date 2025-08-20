कई पाकिस्तानी नंबरों से बातचीत करते पकड़ा जैसलमेर का युवक, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में पुलिस ने एक 25 वर्षीय युवक को पाकिस्तानी फोन नंबरों से संपर्क रखने के आरोप में हिरासत में लिया है. पुलिस ने बुधवार को जानकारी दी कि युवक की पहचान जीवन खान के रूप में हुई है, जो जैसलमेर जिले के संक्रा थाना क्षेत्र का निवासी है.

पुलिस के मुताबिक, जीवन खान को उस समय पकड़ा गया जब वह कुछ पाकिस्तानी नंबरों से बातचीत कर रहा था. संदेहास्पद गतिविधियों के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया. प्राथमिक जांच में उसके मोबाइल फोन से कई पाकिस्तानी नंबरों के संपर्क में रहने की जानकारी मिली है.

भारत-पाक सीमा से सटा क्षेत्र है जैसलमेर

जैसलमेर भारत-पाक सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है और यहां सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क रहती हैं. सीमावर्ती इलाकों में खुफिया गतिविधियों का खतरा हमेशा बना रहता है. ऐसे में किसी भी संदिग्ध कॉल या संपर्क को गंभीरता से लिया जाता है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले की गहन जांच जारी है और युवक से पूछताछ की जा रही है कि उसने किन परिस्थितियों में पाकिस्तानी नंबरों से संपर्क किया और उसकी मंशा क्या थी.

जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं युवक किसी जासूसी गतिविधि या अवैध नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है. साथ ही उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स और अन्य तकनीकी डिवाइस की भी पड़ताल की जा रही है.

जैसलमेर जैसे संवेदनशील जिले में इस तरह का मामला सामने आने से सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा चौकन्नी हो गई हैं. पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हर पहलू की जांच की जाएगी.

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी तक की जांच में किसी बड़े नेटवर्क का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन युवक के पाकिस्तानी नंबरों से लगातार संपर्क में रहने की बात निश्चित रूप से चिंता का विषय है.

फिलहाल जीवन खान को हिरासत में रखकर पूछताछ की जा रही है. उसके जवाबों और मोबाइल में मौजूद डाटा के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जब तक पूरी जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

