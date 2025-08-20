scorecardresearch
 

Feedback

कई पाकिस्तानी नंबरों से बातचीत करते पकड़ा जैसलमेर का युवक, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

जैसलमेर भारत-पाक सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है और यहां सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क रहती हैं. सीमावर्ती इलाकों में खुफिया गतिविधियों का खतरा हमेशा बना रहता है.

Advertisement
X
(Photo: Representational)
(Photo: Representational)

राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में पुलिस ने एक 25 वर्षीय युवक को पाकिस्तानी फोन नंबरों से संपर्क रखने के आरोप में हिरासत में लिया है. पुलिस ने बुधवार को जानकारी दी कि युवक की पहचान जीवन खान के रूप में हुई है, जो जैसलमेर जिले के संक्रा थाना क्षेत्र का निवासी है.

पुलिस के मुताबिक, जीवन खान को उस समय पकड़ा गया जब वह कुछ पाकिस्तानी नंबरों से बातचीत कर रहा था. संदेहास्पद गतिविधियों के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया. प्राथमिक जांच में उसके मोबाइल फोन से कई पाकिस्तानी नंबरों के संपर्क में रहने की जानकारी मिली है.

भारत-पाक सीमा से सटा क्षेत्र है जैसलमेर
जैसलमेर भारत-पाक सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है और यहां सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क रहती हैं. सीमावर्ती इलाकों में खुफिया गतिविधियों का खतरा हमेशा बना रहता है. ऐसे में किसी भी संदिग्ध कॉल या संपर्क को गंभीरता से लिया जाता है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले की गहन जांच जारी है और युवक से पूछताछ की जा रही है कि उसने किन परिस्थितियों में पाकिस्तानी नंबरों से संपर्क किया और उसकी मंशा क्या थी.

सम्बंधित ख़बरें

Maulana Masood Azhar
जैश-ए-मोहम्मद की गुप्त फंडरेजिंग का खुलासा, पाकिस्तान में 313 नए आतंकी ठिकाने बनाने की साजिश 
India Flood Hotspot of World
भारत क्यों हैं दुनिया का सबसे बड़ा 'फ्लड हॉटस्पॉट'... हर साल 5% बढ़ रहा बाढ़ का दायरा  
hanumangarh news
8 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या 
कार के अंदर दम घुटने से दो भाइयों की मौत. (File Photo: Vishal Sharma/ITG)
जयपुर: घर के बाहर खड़ी कार बनी मासूमों की कब्रगाह, दम घुटने से दो भाइयों की दर्दनाक मौत  
Man arrested by police
8 साल की बच्ची से रेप और हत्या, बोरे में छिपाई लाश... फिर परिजनों संग खोजबीन करता रहा आरोपी 
Advertisement

जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं युवक किसी जासूसी गतिविधि या अवैध नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है. साथ ही उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स और अन्य तकनीकी डिवाइस की भी पड़ताल की जा रही है.

जैसलमेर जैसे संवेदनशील जिले में इस तरह का मामला सामने आने से सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा चौकन्नी हो गई हैं. पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हर पहलू की जांच की जाएगी.

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी तक की जांच में किसी बड़े नेटवर्क का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन युवक के पाकिस्तानी नंबरों से लगातार संपर्क में रहने की बात निश्चित रूप से चिंता का विषय है.

फिलहाल जीवन खान को हिरासत में रखकर पूछताछ की जा रही है. उसके जवाबों और मोबाइल में मौजूद डाटा के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जब तक पूरी जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement