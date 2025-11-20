'24 घंटे में चले जाओ...', असम ने सोनितपुर के पांच ग्रामीणों को स्टेट छोड़ने का आदेश

असम के सोनितपुर जिला प्रशासन ने बुधवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए पांच व्यक्तियों को तत्काल नोटिस जारी किया. इनमें चार महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं. इन्हें आधिकारिक रूप से विदेशी घोषित किए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर असम छोड़ने का निर्देश दिया गया है.

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ये सभी पांचों शख्स बांग्लादेशी नागरिक हैं और जामुगुरीहाट थाना क्षेत्र के ढोबकाटा गांव में रह रहे थे. इनकी पहचान हनुफा, मरियम नेसा, फातिमा, मनोवरा और आमजद अली के रूप में की गई है.

यह कार्रवाई 2006 में पुलिस अधीक्षक (सीमा) द्वारा दायर किए गए अलग-अलग मामलों के बाद हुई है. सोनितपुर स्थित विदेशी न्यायाधिकरण संख्या 2 ने इन सभी व्यक्तियों को 'घोषित विदेशी नागरिक' या DFN घोषित कर दिया था. अब न्यायाधिकरण के आदेशों को लागू करते हुए, जिला अधिकारियों ने इनके निष्कासन के लिए यह कदम उठाया है.

विदेशी नागरिक घोषित होने की प्रक्रिया

अधिकारियों के मुताबिक, इन सभी पांचों लोगों पर 2006 में अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे. ये मामले पुलिस अधीक्षक (सीमा) द्वारा दायर किए गए थे. कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, सोनितपुर स्थित विदेशी न्यायाधिकरण संख्या 2 ने उन्हें घोषित विदेशी नागरिक (DFN) करार दिया. ये लोग कई वर्षों से असम में रह रहे थे.

प्रशासन का सख्त निर्देश

न्यायाधिकरण के आदेश लागू होने के बाद, जिला प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि इन व्यक्तियों को राज्य छोड़ना होगा. प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर ये पांचों लोग निर्धारित 24 घंटे की समय सीमा के अंदर राज्य नहीं छोड़ते हैं, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी.

