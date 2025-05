'रिपुन बोरा ने माना PAK के पेरोल पर थीं गौरव गोगोई की पत्नी', कांग्रेस नेता को लेकर CM हिमंत का बड़ा दावा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जोरहाट के सांसद गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी के बारे में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रिपुन बोरा द्वारा दिए गए एक बयान का हवाला देते हुए विस्फोटक आरोप लगाए हैं. असम सीएम के मुताबिक रिपुन बोरा ने चौंकाने वाले कबूलनामे किए हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सरमा ने एक पोस्ट करके कहा, 'कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रिपुन बोरा ने एक चौंकाने वाली स्वीकारोक्ति की— उन्होंने माना गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी वास्तव में पाकिस्तान सरकार के पेरोल पर थीं.'

उन्होंने आगे लिखा, 'यदि यह सच है, तो यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर और चिंताजनक सवाल खड़े करता है. किसी ऐसे व्यक्ति की निरंतर उपस्थिति, जो एक शत्रु राष्ट्र से जुड़ा हो— वह भी संसद सदस्य के सबसे करीबी पारिवारिक घेरे में— यह भारत की संस्थाओं की अखंडता के लिए एक गंभीर और अस्वीकार्य खतरा है. हम इस चौंकाने वाली जानकारी से पहले अवगत नहीं थे. अब जब यह खुलासा सामने आया है, तो हम इस मामले को पूरी गंभीरता से देख रहे हैं. भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. हम रिपुन बोरा का बयान दर्ज करेंगे और इस मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे.'

Yesterday, senior Congress leader Sri Ripun Bora made a startling confession — he admitted that the British wife of Hon’ble MP Sri Gaurav Gogoi was, in fact, on the payroll of the Pakistan Government.

If this is indeed true, it raises deeply alarming questions about national…