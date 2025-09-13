scorecardresearch
 

Feedback

पुतले फूंके, बॉयकॉट का ऐलान... भारत-पाकिस्तान मैच के खिलाफ विपक्ष का हल्लाबोल

भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर देश में विरोध जारी है. विपक्षी पार्टियां इस मैच पर सवाल उठा रही हैं और केंद्र सरकार पर हमला बोल रही हैं. AAP, शिवसेना यूबीटी से लेकर जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने इसे शहीदों का अपमान बताया है.

Advertisement
X
भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले सियासी रार (Photo: X/@AAP)
भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले सियासी रार (Photo: X/@AAP)

दिन - रविवार, तारीख 14 सितंबर 2025. जगह - दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम. एशिया कप 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने जा रहा है. एक साल बाद दोनों मुल्क आमने-सामने क्रिकेट के ग्राउंड पर भिड़ने वाले हैं. महामुकाबले को लेकर इस बार भारतीय फैंस के बीच उतना क्रेज नहीं देखा जा रहा है. वजह बिल्कुल साफ है - पाकिस्तान के आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम घाटी में 26 निर्दोष लोगों की हत्या की. 

इस मुकाबले को लेकर सियासी घमासान मचा हुई है. कई पार्टियों ने इस मैच के बॉयकॉट का आह्वान किया है. विपक्षी दलों का कहना है कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना शहीदों का अपमान करना है.

भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच के विरोध में आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली में पुतला दहन किया. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पुतला को आग लगाई गई. इस दौरान AAP के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे. साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया, 'ख़ून और मैच एक साथ नहीं चलेगा.'

सम्बंधित ख़बरें

Sitanshu On Ind-Pak Match
Ind Vs Pak मैच पर Sitanshu Kotak ने दिया बड़ा बयान! 
Kapil Dev
Kapil Dev बोले-Team India Asia Cup जीत कर आएगी 
Bronco Test
Asia Cup के बीच Indian Players का Bronco Test जारी! 
Ind Vs Pak Ticket
Ind Vs Pak मैच के टिकटों की कीमत आसमान छू रही हैं! 
Controversy over the India-Pakistan match, opposition protests against the Sindhu defense rally.
एशिया कप में भारत-पाक मैच पर सियासी घमासान, उद्धव गुट ने किया ये ऐलान  

भारत-पाक मैच को लेकर बीसीसीआई का क्या तर्क है?

भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर बीसीसीआई के सचिव ने हाल में ही कहा था कि बोर्ड पूरी तरह से केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करती है. सरकार की स्पष्ट नीति है भारत पाकिस्तान के साथ आईसीसी के टूर्नामेंट्स में साथ खेल सकता है. लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगा.

Advertisement

महाराष्ट्र में मैच पर राजनीति 

शिवसेना उद्धव गुट प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी भारत पाक मैच के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला है.  उन्होंने कहा, 'ऐसा क्या हुआ, जिस पाकिस्तान के साथ हम युद्ध लड़ रहे थे उनके साथ मैच खेलने वाले हैं. मुझे लगता है कि ये लोग देशभक्ति का मजाक बना रहे हैं. सिर्फ मजाक ही नहीं बना रहे बल्कि देशभक्ति का व्यापार कर रहे हैं. उनके दलिए देशहित से ज्यादा व्यापार जरूरी है.

यह भी पढ़ें: 'हिंदुस्तान की टीम जीतकर आएगी...', एशिया कप में कपिल देव ने सूर्या ब्रिगेड को बताया फेवरेट, रोहित-विराट पर कही ये बात

शिवसेना उद्धव गुट ने भारत पाकिस्तान मैच के बहाने बीजेपी पर हमला बोला तो महाराष्ट्र में बीजेपी के मंत्री नीतेश राणे ने पलटवार किया. नितेश राणे ने कहा कि कल आदित्य ठाकरे खुद बुर्के में छिप कर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे. उनका आवाज़ भी इसमें मदद करेगी. 

पंजाब के मुख्यमंत्री ने मैच पर उठाए सवाल

भारत-पाक मैच को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा, 'जब दिलजीत दोसांझ की फिल्म आती है तो वे कहते हैं कि ये गद्दार है इसे रोको. लेकिन बड़े साहेब का बेटा आईसीसी और बीसीसीआई को देख रहा है तो सब कुछ सही हो गया.'

Advertisement

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'हमारी समस्या हमेशा द्विपक्षीय क्रिकेट मैचों को लेकर रही है, और मुझे नहीं लगता कि बड़े टूर्नामेंटों के बहुपक्षीय हिस्से से हमें कभी कोई दिक्कत रही हो... जो हुआ उसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. मेरे राज्य का इलाका सीधा शिकार बना है... हमने सबने देखा कि पहलगाम में क्या हुआ था. ये हमारी असली चिंताएं हैं.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement