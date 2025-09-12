scorecardresearch
 

Feedback

'हिंदुस्तान की टीम जीतकर आएगी...', एशिया कप में कपिल देव ने सूर्या ब्रिगेड को बताया फेवरेट, रोहित-विराट पर कही ये बात

रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. ऐसे में युवा खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का मौका है. कपिल देव एशिया कप में भारतीय टीम को जीत का दावेदार मानते हैं.

Advertisement
X
एशिया कप में भारतीय टीम की जीत को लेकर आशान्वित हैं कपिल देव (Photo: PTI)
एशिया कप में भारतीय टीम की जीत को लेकर आशान्वित हैं कपिल देव (Photo: PTI)

एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने अपने अभियान का बेहतरीन आगाज किया. टीम इंडिया ने अपने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से पराजित किया था. अब भारतीय टीम अपने दूसरे मुकाबले में 14 सितंबर यानी रविवार को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगी. पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने बड़ा बयान दिया है.

कपिल देव का कहना है कि भारतीय टीम शानदार क्रिकेट खेल रही है और टूर्नामेंट में जीत हासिल करेगी. कपिल देव ने कप्तानी के मुद्दे को लेकर कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है. कप्तानी से ज्यादा देश के लिए खेलना मायने रखता है. कपिल देव का मानना है कि रोहित शर्मा-विराट कोहली (ROKO) के टी20I और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद अब युवा खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का मौका है.

कपिल देव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'हिंदुस्तान की टीम खेलेगी और जीतकर आएगी, ये हमारी इच्छा है. हमें मालूम है कि जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, भारत की टीम जीतकर आएगी.'

सम्बंधित ख़बरें

Asia Cup 2025 trophy
...तो भारत और पाकिस्तान के बीच खून और क्रिकेट साथ-साथ हो सकते हैं! 
Indo_Pak_Match_Ticket
Ind-Pak मैच का जबरदस्त क्रेज, 4 लाख रुपए का टिकट भी Sold Out! 
Saim Ayub
LIVE: पाकिस्तान ने जीता टॉस, ओमान की टीम पहले गेंदबाजी करेगी 
India Vs Pakistan
Ind Vs Pak मैच को लेकर हंगामा क्यों? 
Harbhajan On Ind Vs Pak
Ind Vs Pak मैच पर Harbhajan Singh ने दिया बड़ा बयान! 

कपिल देव ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर कहा, 'उनका वक्त था. उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. बेहतर खेले इंडिया के लिए. अब नई जेनरेशन आई है, उन्हें खुद को साबित करना होगा.'

Advertisement

कपिल देव कहते हैं, 'भारतीय टीम की बात होनी चाहिए. इंडिविजुअल की बात नहीं होनी चाहिए. जब भारत की टीम खेल रही है तो हमें उनपर गौर करना होगा. जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा.'

एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर कपिल देव ने कहा, 'हम कामना करते हैं कि भारतीय टीम जीते, टीम को शुभकामनाएं.'

कपिल देव ने अंत में कहा, 'टीम का प्रदर्शन महत्वपूर्ण है, आप ये देखते हैं कि कौन कप्तान है और कौन नहीं. लेकिन मैं ये देखता हूं कि सब देश का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सम्मान की बात है. टीम की कप्तानी उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन देश का प्रतिनिधित्व करना बड़ी बात है.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement