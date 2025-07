'आपकी गलती ठीक कर दूं, हम तिब्बत के साथ बॉर्डर साझा करते हैं न कि चीन के साथ...', अरुणाचल CM की बीजिंग को दो टूक

नैरेटिव सेट करने के खेल में अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने चीन को उसी के स्टाइल में जवाब दिया है. पेमा खांडू ने गुरुवार को एक इंटरव्यू में कहा कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा तिब्बत के साथ लगती है न कि चीन से. पहली बार में उनका ये बयान अजूबा और गलत लग सकता है. हमें शुरू से ही बताया गया है कि पूर्व दिशा में भारत की लगभग 1200 किलोमीटर की सीमा चीन से लगती है.

लेकिन इस तथ्य को अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने डिप्लोमैटिक ट्विस्ट दे दिया है. पेमा खांडू ने कहा कि भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य चीन के साथ नहीं बल्कि तिब्बत के साथ 1200 किलोमीटर की सीमा साझा करता है.

पीटीआई के साथ इंटरव्यू में सीएम पेमा खांडू ने ये बयान तब दिया है जब दलाई लामा के बहाने तिब्बत चर्चा में है. इसके अलावा चीन कई बार अरुणाचल प्रदेश पर अपना अवैध, बेबुनियाद दावा जताता रहता है. इस दावे की पुष्टि के लिए चीन एकतरफा तौर पर इस क्षेत्र के कई इलाकों के नाम बदलता रहता है.

आपकी गलती ठीक कर दूं...

इंटरव्यू के दौरान जब उन्हें बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश की 1200 किलोमीटर की सीमा चीन से लगती है तो उन्होंने तुरंत टोकते हुए कहा, 'मैं आपकी गलती ठीक कर दूं, हम तिब्बत के साथ बॉर्डर साझा करते हैं न कि चीन के साथ.'

उन्होंने आगे कहा कि आप मैप देखिए सच्चाई ये है कि भारत का भी राज्य सीधे तौर पर चीन से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, हमारी सीमा सिर्फ तिब्बत से लगी हुई है. यह ठीक है कि 1950 में चीन ने वहां आकर तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, ये बात अलग है, आधिकारिक तौर पर तिब्बत अब चीन के अधीन है. इससे इनकार नहीं किया जा सकता. लेकिन हम मूल रूप तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं. और अरुणाचल प्रदेश में, हम तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करते हैं - भूटान के साथ, लगभग 150 किलोमीटर, तिब्बत के साथ, लगभग 1,200 किलोमीटर, जो देश की सबसे लंबी सीमाओं में से एक है, और पूर्वी तरफ, म्यांमार के साथ, लगभग 550 किलोमीटर."

