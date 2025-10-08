scorecardresearch
 

आंध्र प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 6 लोगों की मौत... 2 हफ्ते में 2 बार मिला था सुरक्षा मानकों को लेकर नोटिस

आंध्र प्रदेश में एक पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग ने 6 ज़िंदगियां छीन लीं और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा दोपहर 1 बजे के आसपास हुआ. अधिकारियों के मुताबिक यह हादसा पटाखा बनाने के दौरान लापरवाही से हुआ. फैक्ट्री को पहले भी सुरक्षा उल्लंघन पर नोटिस मिल चुका था. मुख्यमंत्री नायडू ने तत्काल राहत कार्यों के आदेश दिए हैं.

फैक्ट्री संचालक को सुरक्षा उल्लंघन को लेकर दो बार चेतावनी नोटिस मिला था (Photo: AI-generated)
आंध्र प्रदेश के डॉ. बीआर आंबेडकर कोनासीमा जिले में आज दोपहर पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा दोपहर करीब 1 बजे हुआ.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि ये हादसा संभवतः पटाखे बनाने के दौरान लापरवाही या गलत तरीके से सामग्री संभालने के कारण हुआ.

जिला पुलिस अधीक्षक राहुल मीणा ने बताया कि ये फैक्ट्री लाइसेंस प्राप्त थी, जिसका नाम श्री गणपति ग्रैंड फायर वर्क्स है. ये फैक्ट्री 1932 से पटाखा व्यवसाय में है. उन्होंने कहा कि अब तक 6 शव बरामद किए गए हैं, जिनकी पहचान की जा रही है. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

रामचंद्रपुरम के सब डिवीजनल पुलिस अधिकारी बी. रघुवीर ने बताया कि इस फैक्ट्री को राजस्व विभाग की ओर से पिछले 2 हफ्तों में दो बार चेतावनी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन सुरक्षा मानकों का पर्याप्त पालन नहीं किया गया.

घटना पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर जाकर राहत और बचाव कार्य की निगरानी करने के निर्देश दिए. उन्होंने पीड़ित परिवारों को हर संभव सरकारी सहायता देने का आश्वासन दिया.

वहीं, विपक्ष के नेता और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्रमुख वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की. उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवारों को उदार आर्थिक सहायता देने की मांग की.

पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर राहत और मलबा हटाने का काम कर रही हैं. फैक्ट्री में आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

