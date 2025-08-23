scorecardresearch
 

'आंध्र प्रदेश को दें 5000 करोड़ अतिरिक्त', वित्त मंत्री से चंद्रबाबू नायडू की मांग, उपराष्ट्रपति चुनाव पर साफ किया स्टैंड

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर 5000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटित करने की मांग की है. उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात की और समर्थन का ऐलान किया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से चंद्रबाबू नायडू ने की मुलाकात (Photo: Milan)
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दिल्ली दौरे पर हैं. नायडू ने शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश की लंबित परियोजनाओं के लिए पांच हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटित करने की मांग की. अतिरिक्त आवंटन की मांग लंबित पूंजीगत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए की गई है.

उन्होंने वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान यह भी बताया कि आंध्र प्रदेश को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए राज्यों को विशेष सहायता के तहत 2010 करोड़ रुपये मिले हैं. आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू ने वित्त मंत्री को पांच हजार करोड़ की अतिरिक्त सहायता की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा.

वित्त मंत्री से उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एकल नोडल एजेंसी प्रोत्साहन योजना के तहत 250 करोड़ रुपये जारी करने की मांग पर भी जरूरी निर्देश दिया जाए. नायडू ने पूर्वोदय योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इस योजना से भी आंध्र प्रदेश को बहुत लाभ होगा. उन्होंने इस योजना के जल्द क्रियान्वयन की अपील भी वित्त मंत्री से की.

सीएम नायडू ने उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात की. उन्होंने एनडीए उम्मीदवार की तारीफ करते हुए कहा कि वह सज्जन व्यक्ति और देशभक्त हैं. उपराष्ट्रपति पद के लिए वह (सीपी राधाकृष्णन) सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं.

आंध्र प्रदेश के सीएम ने उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन के समर्थन का ऐलान करते हुए कहा कि वह देश को गौरवान्वित करेंगे. तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हुई थी. नायडू ने कहा कि देश और आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है. उन्होंने कहा कि हम एकजुट हैं और तेलुगु प्राइड जैसी चीजें यहां नहीं होंगी.

गौरतलब है कि विपक्ष ने सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ उपराष्ट्रपति चुनाव में सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है. सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं और सुदर्शन रेड्डी तेलुगु हैं. ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी के स्टैंड पर सबकी नजरें थीं.

