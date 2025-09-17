scorecardresearch
 

पति को शक था- बीवी का कहीं अफेयर है... बांधकर बरसाई बेल्ट, खुद रहता था दूसरी पत्नी के साथ

आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में बलराजू ने बेवफाई के शक में पत्नी भाग्यम्मा को खंभे से बांधकर बेल्ट, लात और मुक्कों से बेरहमी से पीटा. घटना 13 सितंबर की है, जिसका वीडियो वायरल हुआ.आरोपी दूसरी पत्नी संग रह रहा था और बेवफाई के अलावा पैसों को लेकर विवाद के बाद उसने हैवानियत की. फिलहाल बलराजू फरार है.

प्रकाशम में अफेयर के शक में पत्नी को बांधकर बुरी तरह पीटा (Photo: itg)
आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में हाल में एक शख्स ने अपनी पत्नी के साथ जो किया वह इतना वीभत्स था कि वायरल हो गया. उसने बेवफाई के शक में अपनी पत्नी को लकड़ी के खंभे से बांधकर उसकी पिटाई की थी. सामने आए वीडियो में वह महिला को लातों से , कभी बेल्ट से तो कभी मुक्के से पीटता दिख रहा है और महिला बुरी तरह से तड़प रही है. पुलिस के अनुसार, यह घटना 13 सितंबर को हुई और मंगलवार को सामने आई. फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है. 

अधिकारी ने एजेंसी को बताया,'बलराजू ने अपनी पहली पत्नी भाग्यम्मा को प्रकाशम जिले के तारलुपाडु मंडल में बेवफाई के शक में बांधकर प्रताड़ित किया.'बलराजू की दो पत्नियां हैं. वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था और हाल ही में तारलुपाडु मंडल स्थित अपने गांव आया था.

पुलिस ने बताया कि वह (बलराजू) किसी बीमारी से पीड़ित था और इलाज के लिए एक निजी अस्पताल गया था. उसने भाग्यम्मा से बच्चों के इलाज के खर्च के लिए पैसे लाने को कहा था. भाग्यम्मा ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह चार बच्चों की अकेली देखभाल करने वाली है और पैसे नहीं दे सकती. पुलिस ने बताया कि इससे गुस्साए बलराजू ने अपनी पत्नी को लकड़ी के खंभे से बाँध दिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल हो गया.

अधिकारी ने बताया कि साथ ही बलराजू को भाग्यम्मा के किसी और के साथ संबंध होने का शक था, जिसके चलते उसने उसने ऐसी हैवानियत दिखाई. फिलहाल आरोपी फरार है और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
 

