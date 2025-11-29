इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स पर पड़ सकता है असर, एयरबस तकनीकी खराबी से उड़ानों पर संकट

भारत में इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की कई उड़ानें अगले दिनों में परेशानी झेल सकती हैं, क्योंकि उनके ए320 परिवार के प्लेन्स में एक तकनीकी खामी मिली है. एयरबस ने बताया कि तेज सूरज की किरणें कुछ प्लेन्स के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए जरूरी डेटा को खराब कर सकती हैं. यह डेटा अगर गलत हो जाए, तो विमान के कंट्रोल पर असर पड़ सकता है.
देश में 560 से ज़्यादा ए320 प्लेन्स उड़ते हैं, और इनमें से करीब 200–250 प्लेन्स को तुरन्त जांच और बदलाव की जरूरत है. कुछ में सॉफ्टवेयर बदलेगा और कुछ में हार्डवेयर सीधा या रिप्लेस किया जाएगा. इस दौरान प्लेन्स को ग्राउंड करना पड़ेगा, इसलिए उड़ानें लेट होंगी या रद्द भी हो सकती हैं.
यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी (ईएएसए) ने इमरजेंसी नोटिस जारी करते हुए कहा कि प्लेन्स में एक अच्छा ईएलएसी कंप्यूटर लगाना जरूरी है, जो फ्लाइट कंट्रोल को संभालता है.
हाल में एक ए320 प्लेन में ऑटोपायलट ऑन रहते हुए बिना कमांड के हल्का नीचे झुकाव देखा गया था. जांच में ईएलएसी मॉड्यूल में खामी सामने आई थी.
इंडिगो ने कहा कि उन्हें एयरबस की नोटिफिकेशन मिल चुकी है और वे कोशिश करेंगे कि यात्रियों को कम परेशानी हो. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि उनके 31 प्लेन्स प्रभावित होंगे, लेकिन वे सावधानी के सभी कदम उठा रहे हैं. एयर इंडिया ने भी यात्रियों से माफी मांगते हुए कहा कि खाने के दौरान कई उड़ानें प्रभावित रहेंगी.
एयरबस ने माना है कि ये बदलाव यात्रियों के लिए परेशानी पैदा करेंगे, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले है. उन्होंने ऑपरेटर्स को अलर्ट जारी करते हुए सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फिक्स तुरंत लागू करने को कहा है.
