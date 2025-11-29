scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स पर पड़ सकता है असर, एयरबस तकनीकी खराबी से उड़ानों पर संकट

एयरबस ने चेतावनी दी है कि ए320 परिवार के कुछ प्लेन्स में तेज सूरज की किरणें फ्लाइट कंट्रोल के लिए जरूरी डेटा खराब कर सकती हैं. इससे 200–250 भारतीय प्लेन्स पर असर पड़ेगा और सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बदलना पड़ेगा.

Advertisement
X
ए320 फ्लीट की तकनीकी खामी के बाद एयरलाइन्स ने जांच तेज की (Photo: PTI)
ए320 फ्लीट की तकनीकी खामी के बाद एयरलाइन्स ने जांच तेज की (Photo: PTI)

भारत में इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की कई उड़ानें अगले दिनों में परेशानी झेल सकती हैं, क्योंकि उनके ए320 परिवार के प्लेन्स में एक तकनीकी खामी मिली है. एयरबस ने बताया कि तेज सूरज की किरणें कुछ प्लेन्स के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए जरूरी डेटा को खराब कर सकती हैं. यह डेटा अगर गलत हो जाए, तो विमान के कंट्रोल पर असर पड़ सकता है.

देश में 560 से ज़्यादा ए320 प्लेन्स उड़ते हैं, और इनमें से करीब 200–250 प्लेन्स को तुरन्त जांच और बदलाव की जरूरत है. कुछ में सॉफ्टवेयर बदलेगा और कुछ में हार्डवेयर सीधा या रिप्लेस किया जाएगा. इस दौरान प्लेन्स को ग्राउंड करना पड़ेगा, इसलिए उड़ानें लेट होंगी या रद्द भी हो सकती हैं.

यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी (ईएएसए) ने इमरजेंसी नोटिस जारी करते हुए कहा कि प्लेन्स में एक अच्छा ईएलएसी कंप्यूटर लगाना जरूरी है, जो फ्लाइट कंट्रोल को संभालता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Passengers create ruckus at Pune airport.
पुणे एयरपोर्ट पर हंगामा, इंडिगो की फ्लाइट 3 घंटे लेट होने पर भड़के यात्री- VIDEO 
एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु-वाराणसी फ्लाइट में एक यात्री ने जबरन कॉकपिट खोलने की कोशिश की (File Photo: Reuters)
अब एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में बम की धमकी, इन हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ी 
Flight Ticket Rules May Change
फ्री कैंसिलेशन... 21 दिन में फुल रिफंड, हवाई यात्रियों के लिए बड़े बदलाव की तैयारी 
Indigo flight emergency landing
हैदराबाद एयरपोर्ट को मिली बम धमकी निकली फेक, जेद्दा से आ रही फ्लाइट मुंबई डायवर्ट  
Indigo Flight Emergency Landing at Varanasi Airport due to Fuel Leak
हवा में था IndiGo का विमान... टैंक से लीक होने लगा फ्यूल, वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग 

हाल में एक ए320 प्लेन में ऑटोपायलट ऑन रहते हुए बिना कमांड के हल्का नीचे झुकाव देखा गया था. जांच में ईएलएसी मॉड्यूल में खामी सामने आई थी.

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में देरी होने पर क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को आया गुस्सा, इस एयरलाइन कंपनी पर भड़के

Advertisement

इंडिगो ने कहा कि उन्हें एयरबस की नोटिफिकेशन मिल चुकी है और वे कोशिश करेंगे कि यात्रियों को कम परेशानी हो. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि उनके 31 प्लेन्स प्रभावित होंगे, लेकिन वे सावधानी के सभी कदम उठा रहे हैं. एयर इंडिया ने भी यात्रियों से माफी मांगते हुए कहा कि खाने के दौरान कई उड़ानें प्रभावित रहेंगी.

एयरबस ने माना है कि ये बदलाव यात्रियों के लिए परेशानी पैदा करेंगे, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले है. उन्होंने ऑपरेटर्स को अलर्ट जारी करते हुए सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फिक्स तुरंत लागू करने को कहा है.

इनपुट: पीटीआई

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement