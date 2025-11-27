'सबसे खराब अनुभव...', फ्लाइट में देरी होने पर मोहम्मद सिराज को आया गुस्सा, एयरलाइन कंपनी पर भड़के

टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज बुधवार रात एक परेशान करने वाले सफर से गुजरे. गुवाहाटी से हैदराबाद के लिए उनकी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट शाम 7:25 बजे उड़ान भरने वाली थी, लेकिन बिना किसी स्पष्ट वजह के घंटों तक विलंबित रही. सिराज और अन्य यात्रियों ने कई बार जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन एयरलाइन की तरफ से कोई ठोस अपडेट नहीं दिया गया.

मोहम्मद सिराज ने सोशल मीडिया पर अपने इस अनुभव को साझा किया. सिराज ने X पर लिखा, 'गुवाहाटी से हैदराबाद जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या IX 2884 को 7.25 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन एयरलाइन की ओर से कोई सूचना नहीं मिली. बार-बार संपर्क करने के बाद भी, उन्होंने कोई उचित कारण नहीं बताया कि कि उड़ान में देरी क्यों हो रही है.

मोहम्मद सिराज ने आगे लिखा, ;यह वाकई निराशाजनक है और हर यात्री यही बेसिक जानकारी पूछता है. उड़ान में 4 घंटे देरी हो गई और अभी तक कोई अपडेट नहीं मिलने से हम फंस गए है. एयरलाइन का सबसे बुरा अनुभव. मैं सचमुच किसी को भी इस उड़ान से यात्रा करने की सलाह नहीं दूंगा अगर वे कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते.'

मोहम्मद सिराज की पोस्ट के कुछ ही मिनट बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सार्वजनिक माफी जारी की. एयरलाइन ने कहा कि अप्रत्याशित परिचालन कारणों की वजह से फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी थी. साथ ही यह भी बताया कि एयरपोर्ट पर मौजूद उनके स्टाफ यात्रियों की सहायता कर रहे है. एयरलाइन ने लिखा, 'हम समझ सकते हैं कि यह स्थिति कितनी कठिन है. हम वास्तव में आपके धैर्य और समझ की सराहना करते हैं. आप निश्चिंत रहे, हम लगातार अपडेट और सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे.'

Air India flight no IX 2884 from Guwahati to Hyderabad was supposed to take off at 7.25 however there has been no communication from the airline and after repeatedly following up, they have just delayed the flight with no proper reasoning. This has been really frustrating and… — Mohammed Siraj (@mdsirajofficial) November 26, 2025

We sincerely apologise for the inconvenience caused, Mr Siraj. We regret to inform you that the flight has been cancelled due to unforeseen operational reasons. Our team at the airport is actively assisting all guests with the necessary arrangements. We understand how difficult… — Air India Express (@AirIndiaX) November 26, 2025

मोहम्मद सिराज गुवाहाटी से अपने घर लौट रहे थे, जहां भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 408 रनों से हार मिली. इसके चलते भारत 0-2 से सीरीज़ हार गया. यह घरेलू मैदान पर गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत की टेस्ट क्रिकेट में दूसरी व्हाइटवॉश है.

पिछले साल न्यूजीलैंड ने भी भारत को 3-0 से हराया था. गुवाहाटी में मिली हार भारत की टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी रन अंतर की हार रही. अब भारत 30 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगा.

