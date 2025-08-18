एअर इंडिया की मिलान-दिल्ली फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण रद्द

एअर इंडिया की मिलान से दिल्ली आने वाली फ्लाइट AI138 को शनिवार 16 अगस्त को तकनीकी खराबी के कारण रद्द कर दिया. एयरलाइन के अनुसार, विमान के पुशबैक के दौरान एक रखरखाव कार्य की आवश्यकता सामने आई, जिसके बाद चालक दल अनिवार्य उड़ान ड्यूटी समय सीमा (FDTL) के अंतर्गत आ गया, जिसके कारण उनकी उड़ान जारी रखना असुरक्षित और अनुमति के खिलाफ था.

एअर इंडिया के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा, '16 अगस्त को मिलान से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एआई138 में पुशबैक के दौरान मेनटिनेंस टास्क में सामने आई समस्या और चालक दल के अनिवार्य उड़ान ड्यूटी समय सीमा मानदंडों के अंतर्गत आने के कारण रद्द कर दिया गया.'

'ग्राउंड टीम ने प्रभावितों को प्रदान की सहायता'

प्रवक्ता ने आगे कहा, 'इस अप्रत्याशित रद्दीकरण से यात्रियों को हुई असुविधा के लिए एअर इंडिया खेद व्यक्त करता है. मिलान में हमारी ग्राउंड टीम ने प्रभावित यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान की, जिसमें होटल आवास, रिफंड या यात्रियों की पसंद के अनुसार मुफ्त यात्रा की सुविधा शामिल है.'

'सुरक्षा है अहम'

एयरलाइन ने बताया कि यात्रियों को जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं. प्रवक्ता ने कहा, 'एअर इंडिया में यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सबसे पहले है.'

Advertisement

पहले भी रद्द को चुकी हैं फ्लाइट्स

बता दें इससे पहले 3 अगस्त को भी एअर इंडिया की दो फ्लाइट इसी तरह के कारणों से रद्द हुई थीं. सिंगापुर से चेन्नई जाने वाली फ्लाइट AI349 को उड़ाने भरने से पहले पहचाने गए रखरखाव कार्य के कारण रद्द किया गया, जिसे ठीक करने में अतिरिक्त वक्त की जरूरत थी.

वहीं, भुवनेश्वर से दिल्ली जाने वाली उड़ान AI500 को उड़ान भरने से पहले विमान में केबिन तापमान बहुत अधिक होने के कारण रद्द करना पड़ा था.

---- समाप्त ----