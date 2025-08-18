scorecardresearch
 

'ट्रैवल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता...', Air India विमान को पायलट ने उड़ाने से किया इनकार

कोच्चि एयरपोर्ट पर रविवार रात दिल्ली जाने वाली एअर इंडिया फ्लाइट AI 504 टेक्निकल स्नैग की वजह से टेकऑफ से पहले रोक दी गई. फ्लाइट में सांसद जेबी मथर और हिबी ईडन भी मौजूद थे. एक सांसद ने बताया कि कैप्टन ने विमान को उड़ाने से इनकार कर दिया था. एयरलाइन हाल ही में बार-बार टेक्निकल इश्यू को लेकर आलोचना झेल रही है.

एअर इंडिया की कोच्चि-दिल्ली उड़ान को बीच में रोकनी पड़ी. (photo: ITG)
कोच्चि एयरपोर्ट पर रविवार रात दिल्ली जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट AI 504 को अचानक टेकऑफ से रोकना पड़ा. यह फैसला टेक्निकल खामियों के सामने आने के बाद लिया गया. इस वजह से कई यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा. फ्लाइट में कुछ सांसद भी सवार थे, जिनमें राज्यसभा सांसद जेबी मथर भी शामिल थीं, जिन्होंने बताया कि कैप्टन ने 'विमान को ट्रैवल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता' कहते हुए विमान को उड़ाने से इनकार कर दिया.

सांसद जेबी मथर ने बताया कि टेकऑफ से ठीक पहले पायलट ने ऐलान किया कि यह एयरक्राफ्ट अब यात्रा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा, "पायलट ने ऐलान किया है कि इस विमान से यात्रा नहीं हो पाएगी. यात्रियों को दूसरे एयरक्राफ्ट में शिफ्ट किया जाएगा और लगभग 1 बजे (रात को) रवाना किया जाएगा."

यह भी पढ़ें: Air India के विमान में फिर आई खराबी, केबिन में temperature बढ़ने पर भुवनेश्वर-दिल्ली फ्लाइट रद्द

इसी फ्लाइट में कांग्रेस सांसद हिबी ईडन भी मौजूद थे. उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि टेकऑफ के दौरान फ्लाइट को अजीब तरह का झटका लगा, जैसे विमान रनवे पर फिसल गया हो. उन्होंने कहा कि एअर इंडिया ने AI 504 को कैंसिल कर दिया और नई फ्लाइट 1 बजे भेजने का ऐलान किया, लेकिन अभी तक बोर्डिंग शुरू नहीं हुई. हिबी ईडन के मुताबिक, यह पिछले दिनों में एअर इंडिया का तीसरा विमान है जिसे Aircraft on Ground (AOG) करना पड़ा.

एअर इंडिया ने अपने बयान में क्या कहा?

एअर इंडिया ने अपने बयान में कहा कि फ्लाइट AI 504, जो कोच्चि से दिल्ली जा रही थी, को टेक-ऑफ के दौरान टेक्निकल इश्यू सामने आने पर रोका गया. एयरलाइन प्रवक्ता ने बताया, "कॉकपिट क्रू ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करते हुए टेक-ऑफ रन रोक दिया और विमान को मेंटेनेंस चेक के लिए वापस बे पर ले जाया गया." यह फ्लाइट एयरबस A321 से ऑपरेट होनी थी.

यह भी पढ़ें: एक हादसे से एयर इंडिया को इस तरह बदनाम न करें! सुप्रीम कोर्ट ने याच‍िका पर की सख्त टिप्पणी

एअर इंडिया के विमान में लगातार खराबी की शिकायतें

कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (CIAL) ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि एअर इंडिया ने एयरक्राफ्ट बदलने का फैसला लिया है और नया डिपार्चर टाइम रात 1 बजे तय किया गया है. यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब एअर इंडिया लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन और टेक्निकल खामियों को लेकर आलोचना झेल रही है. 16 अगस्त को भी एअर इंडिया ने मिलान-Delhi फ्लाइट को आखिरी समय पर कैंसिल कर दिया था, और उस फ्लाइट में भी टेक्निकल समस्या का पता चला था. 

