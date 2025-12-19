scorecardresearch
 
'एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे देते', हिजाब विवाद पर AIMIM नेता ने नीतीश-निषाद को दी धमकी

बिहार में हिजाब विवाद को लेकर सियासत गरमा गई है. महाराष्ट्र के संभाजीनगर में नगर परिषद चुनाव प्रचार के दौरान AIMIM के वरिष्ठ नेता इम्तियाज जलील ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद पर तीखा हमला बोला. जलील के धमकी भरे बयान और तीखी भाषा वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है.

नीतीश-निषाद को इम्तियाज जलील ने दी धमकी (Photo: Screengrab)
बिहार में सीएम नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने के विवाद ने और तूल पकड़ लिया है. महाराष्ट्र के संभाजीनगर में नगर परिषद चुनाव प्रचार के दौरान AIMIM के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने खुलेआम नीतीश कुमार और यूपी के मंत्री को खुली धमकी दे दी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यवतमाल में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जलील ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी जबकि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद के लिए गालियों और अपशब्दों का इस्तेमाल किया.

'एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे देते'

उत्तर प्रदेश के एक मंत्री संजय निषाद के दिए बयान (सिर्फ हिजाब को ही हाथ लगाया था अगर इधर-उधर हाथ लगा देते तो क्या करते) पर जवाब देते हुए इम्तियाज जलील ने कहा, 'तू उत्तर प्रदेश का मंत्री होगा, लेकिन अगर तुम हमारी बच्ची को हाथ लगा दोगे और हम खामोश बैठेंगे ? नहीं अगर तू हमारे सामने होता तो हम तेरा एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे देते. 

इम्तियाज जलील ने कहा कि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री द्वारा नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब मामले पर की गई टिप्पणी न केवल असंवेदनशील है, बल्कि महिलाओं के सम्मान पर सीधा हमला है. उन्होंने कहा कि अगर कोई यह सोचता है कि सत्ता के बल पर मुस्लिम बच्चियों के सम्मान से खिलवाड़ किया जा सकता है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी.

हाथ लगाने की कोशिश की, तो चुप नहीं बैठेंगे: जलील

जलील ने अपने भाषण में कहा कि वो किसी भी कीमत पर ऐसी भाषा और सोच को बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर किसी ने उनकी 'बच्चियों' की तरफ गलत नज़र से देखा या हाथ लगाने की कोशिश की, तो चुप नहीं बैठा जाएगा.

AIMIM नेता ने कहा कि आज अगर इस तरह के बयानों पर आवाज नहीं उठाई गई, तो आने वाले समय में अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं बचेगा. उन्होंने कहा कि राजनीति में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बयान देते समय जिम्मेदारी दिखानी चाहिए.

इम्तियाज जलील ने शेर के माध्यम से अपने बयान को और तीखा बनाते हुए कहा कि आज सत्ता की मस्ती है, लेकिन कल हालात बदलते देर नहीं लगती. उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 

