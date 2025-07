ऑपरेशन स‍िंदूर के बाद एक्शन में सेना और आतंक पर लगाम, आंकड़े बता रहे सेना का शौर्य

ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की कार्रवाइयों ने जम्मू-कश्मीर में आतंक पर काफी हद तक काबू पाया है. मई के बाद से आतंकी घटनाएं और मारे गए आतंकियों की संख्या में कमी आई है. हालांकि, आतंक का शहरी इलाकों की ओर बढ़ना चिंता का विषय है. सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और सटीक कार्रवाइयों ने आतंकियों को बैकफुट पर ला दिया है, लेकिन सतर्कता अभी भी जरूरी है.

After operation Sindoor know how Military Response is Up and Terror Down