तमिल सुपरस्टार और अब नेता बने विजय ने करूर की भगदड़ जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से वीडियो कॉल के जरिए बात करना शुरू कर दिया है. ये हादसा पिछले महीने तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली के दौरान हुआ था.

विजय की पार्टी तमिलगा वेट्ट्री कझगम (TVK) की टीम से मिली जानकारी के मुताबिक विजय अब तक 4 से 5 परिवारों से बात कर चुके हैं. इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने अपने परिजनों को इस दर्दनाक हादसे में खो दिया था.

विजय ने किया ये वादा

सूत्रों के अनुसार हर वीडियो कॉल करीब 20 मिनट चली. इस दौरान विजय ने परिवारों को सांत्वना दी और कहा कि मैं आपके साथ हूं और आपके साथ खड़ा रहूंगा. विजय ने परिवारों को ये भी बताया कि वो फिलहाल कुछ वजहों से उनसे मिल नहीं पा रहे हैं लेकिन जल्द ही व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने आएंगे.

टीम के एक सदस्य ने बताया कि विजय ने हर परिवार से बहुत संवेदनशील तरीके से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे हर संभव मदद करेंगे. टीवीके (TVK) की ओर से ये भी कहा गया कि परिवारों ने विजय के इस कदम को सराहा और उनके प्रति सहानुभूति जताई. विजय की टीम ने परिवारों से ये अनुरोध भी किया है कि वीडियो कॉल के दौरान कोई फोटो या रिकॉर्डिंग न करें.

कब हुई थी भगदड़ की घटना

पिछले महीने 27 सितंबर को करूर में विजय की रैली के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा घायल हुए थे. ये हादसा तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया, खासकर तब जब अगले साल राज्य में चुनाव होने हैं.

दिलचस्प बात ये है कि इस घटना को लेकर न तो बीजेपी और न ही सत्ताधारी डीएमके ने विजय पर सीधा हमला किया है. हालांकि, टीवीके के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है लेकिन विजय का नाम किसी एफआईआर में शामिल नहीं है. इस पूरी घटना के बाद अब विजय का यह मानवीय कदम परिवारों के दर्द को कुछ हद तक कम करने की कोशिश माना जा रहा है.

