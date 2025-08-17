scorecardresearch
 

Feedback

'चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई, अब सियासी दलों पर दोष मढ़ रहा...', AAP नेता अनुराग ढांडा का ECI पर आरोप

AAP नेता अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि आयोग और बीजेपी की मिलीभगत अब सबके सामने आ चुकी है, जिस वजह से चुनाव आयोग राजनीतिक दलों पर दोष मढने लगा है. पिछली वोटर लिस्ट की खामियां राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के सामने रख दीं तो अब EC कह रहा है कि ये जिम्मेदारी तो राजनीतिक दलों की थी कि वो इसे पहले ही ठीक करते.

Advertisement
X
AAP नेता अनुराग ढांडा ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया (File Photo: PTI))
AAP नेता अनुराग ढांडा ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया (File Photo: PTI))

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब EC को निशाना बनाकर भारत के मतदाताओं पर राजनीति की जा रही है, तो आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि वह बिना किसी भेदभाव के गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा और सभी वर्गों और धर्मों के मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा  है और आगे भी खड़ा रहेगा. वहीं, आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए राजनीतिक दलों पर दोष मढ़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई है. इसलिए वह शर्मिंदगी महसूस कर रहा है. 

AAP नेता अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि आयोग और बीजेपी की मिलीभगत अब सबके सामने आ चुकी है, जिस वजह से चुनाव आयोग राजनीतिक दलों पर दोष मढने लगा है. पिछली वोटर लिस्ट की खामियां राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के सामने रख दीं तो अब EC कह रहा है कि ये जिम्मेदारी तो राजनीतिक दलों की थी कि वो इसे पहले ही ठीक करते.अब चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई है. इसलिए वो झेंप रहा है. चुनाव आयोग का काम सही तरीके से चुनाव का प्रबंधन करना, वोटर लिस्ट को शुद्ध करना है.

उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में वोट चोरी करके बीजेपी चुनाव जीती, आम आदमाी पार्टी ने कई आपत्तियां कीं, लेकिन चुनाव आयोग ने एक नहीं सुनी, बल्कि बीजेपी की मदद की. वोट चोरी करके सरकार बनाई गई. हमने दिल्ली में बार-बार शिकायत की कि फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं, असली वोट काटे जा रहे हैं. ये उदाहरण चुनाव आयोग और बीजेपी को एक्सपोज करता है.

Advertisement

AAP नेता ने कहा कि चुनाव आयोग इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा कि वह वोटर लिस्ट की शुचिता को बरकरार क्यों नहीं रख पाया? चुनाव आयोग इस काम में फेल कैसे हो गया. बीजेपी बताए कि दिल्ली में चुनाव के दौरान पीएम मोदी की रैली में लोग क्यों नहीं जुटते थे. बीजेपी जनता के वोटों से नहीं, बल्कि वोट चोरी से जीती है. शिक्षकों और एमसीडी के कर्मचारियों को बीजेपी रैलियों में इस्तेमाल कर रही है.

सम्बंधित ख़बरें

EC on Rahul Gandhi
'7 दिन में हलफनामा दें वरना देश से माफी मांगें...', राहुल गांधी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने साधा निशाना 
Election Commission: Do not spread confusion about the voter list; we stand firm.
'वोटर्स के साथ हम चट्टान की तरह खड़े, ना फैलाएं भ्रम', देखें EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस 
ec press conference
चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी के आरोपों का दे सकता है जवाब! 
Election Commission held a press conference on Sunday
'वोट चोरी के झूठे आरोपों से चुनाव आयोग नहीं डरता...', बोले मुख्य चुनाव आयुक्त 
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
'क्या किसी की बहू-बेटी की CCTV शेयर करनी चाहिए...', राहुल के फुटेज मांगने पर EC का जवाब 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement