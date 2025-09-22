'आप ख़ुद स्वदेशी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए...', PM मोदी के बयान पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के नाम अपने संबोधन में देशवासियों से स्वदेशी अपनाने पर जोर देने की बात कही और इसे देश की स्वतंत्रता से जोड़ा. उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी. हम वो सामान खरीदें जो MADE IN INDIA हो.

पीएम मोदी के इस बयान को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है.

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "प्रधान मंत्री जी, आप चाहते हैं कि जनता स्वदेशी इस्तेमाल करे. आप ख़ुद स्वदेशी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए. जिस विदेशी जहाज़ से रोज़ घूमते हैं, उसे छोड़ दीजिए. सारा दिन जितने विदेशी समान इस्तेमाल करते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए."

केजरीवाल ने आगे कहा कि आप भारत में काम कर रही चार अमेरिकी कंपनियों को बंद कर दीजिए. ट्रंप रोज़ भारत और भारतीयों का अपमान कर रहा है. आप भी तो कुछ कीजिए. लोग अपने प्रधान मंत्री से एक्शन की उम्मीद रखते हैं, प्रवचन की नहीं."

'जनता को बेवकूफ समझने की गलती...'

इससे पहले, आम आदमी पार्टी की लीडर प्रियंका कक्कर ने भी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जीएसटी सुधार के फायदे गिनाने के बाद आम आदमी पार्टी की लीडर प्रियंका कक्कर ने कई सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जनता को बेवकूफ समझने की गलती न करे.

उन्होंने आगे कहा, "जनता जानती है कि कैसे अपने पूंजीपति मित्रों का 14 लाख करोड़ बकाया माफ किया, कैसे कॉर्पोरेट टैक्स में सालाना 1 लाख करोड़ पूंजीपतियों का बचाकर आम जनता से दूध, दही, छाछ, पूजा की सामग्री तक पर टैक्स वसूला गया. घरेलू बचत आज 5 दशकों में सबसे कम है और विनिर्माण चरमराई हुई है."

