'प्रधानमंत्री ओमान में, राहुल जर्मनी... दिल्ली बनी गैस चैंबर', प्रदूषण पर केजरीवाल ने दिया ये चैलेंज

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस - दोनों पर हमला किया है. सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान में, नेता विपक्ष राहुल गांधी जर्मनी में और देश की राजधानी प्रदूषण में.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ साझा प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी तक यह कहा जाता था पंजाब की पराली की वजह से दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण है. लेकिन, वर्तमान में पंजाब के सभी शहरों का एक्यूआई 70 से 100 के बीच में है. तो अगर पंजाब में कोई धुंआ नहीं है. पंजाब में इस समय को कोई पराली नहीं जल रही. इसलिए जो इस वक्त दिल्ली में प्रदूषण है वह दिल्ली का अपना प्रदूषण है.

उन्होंने कहा, दिल्ली के प्रदूषण को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए. पहला - दिल्ली में 10 साल जब AAP की सरकार थी तो इतना भयानक प्रदूषण कभी नहीं देखा था. अभी जो बीजेपी सरकार ऑफ़िशियल AQI दिखा रही है वो सब जानते हैं कि वास्तव नहीं है. क्योंकि मीटिर के आस-पास ये लोग पानी छिड़क रहे हैं. इसके बावजूद एक्यूआई 450 को पार कर जाता है. असल में देखें तो एक्यूआई 700-800 के ऊपर मिलेगा. दिल्ली में दमघोंटू वातावरण है और प्रदूषण को कंट्रोल करने की जगह सरकार का गड़बड़ करने की ओर ध्यान है.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस देश की राजधानी गैस चैंबर बन जाए और प्रधानमंत्री को प्रदूषण से कोई सरोकार ही न हो, वहां साफ़ हवा कैसे मिलेगी?

बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए केजरीवाल ने कहा कि वह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रदूषण पर बहस के लिए तैयार हैं. उन्होंने बीजेपी से कहा कि वह अपने मंत्रियों को बहस के लिए भेजे. केजरीवाल ने पूछा कि आखिर कब तक आम आदमी पार्टी को दोष दिया जाता रहेगा.

अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि AAP की सरकार में पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 90 फीसदी तक कमी आई है. उन्होंने कहा कि प्रदूषण पर सरकार सिर्फ आंकड़ों से खेल रही है, वहीं जनता जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है.

