राजधानी में प्रदूषण और उत्तर भारत में कोहरे का कहर... PUCC से जुड़े फैसले पर क्या बोले दिल्ली के लोग

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और GRAP-4 के चलते 18 दिसंबर से बिना वैध PUC पेट्रोल-डीजल पर रोक लगी. बॉर्डर पर सख्ती बढ़ी, कोहरे से यातायात और खेल गतिविधियां भी प्रभावित हुईं.

दिल्ली में प्रदूषण के चलते ग्रैप-4 लागू है. (Photo: AP)
दिल्ली सरकार ने 18 दिसंबर से बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया है. दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण (ग्रेप 4) और घने कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है. दिल्ली की सीमाओं पर गैर-बीएस 6 निजी वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया है. 

दिल्ली मे बढ़ते पॉल्यूशन क़ो देखते हुए दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि 18 दिसम्बर से बिना PUCC के पेट्रोल पम्प पर गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा. ज्यादातर दिल्ली वालों ने इस फैसले को सही बताया. पेट्रोल पंप पर भी जांच की पूरी तैयारी है.

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में विजिबिलिटी कम होने की वजह से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच रद्द कर दिया गया है.  चंडीगढ़ और नोएडा में घना कोहरा छाया हुआ है. कश्मीर घाटी में तापमान शून्य से नीचे जाने के कारण लोग कांगड़ी का उपयोग कर रहे हैं.

PUC सेंटरों पर सर्वर ठप, लोग परेशान

दिल्ली में 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नियम लागू होते ही पेट्रोल पंपों पर पीयूसी केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं. कई केंद्रों पर सर्वर डाउन होने की वजह से लोगों के सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं. लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर तकनीकी खराबी से सर्टिफिकेट नहीं बना, तो 10 हजार रुपये के भारी चालान का जिम्मेदार कौन होगा. 

हालांकि, दिल्ली गेट जैसे कुछ पंपों पर नियमों की अनदेखी कर बिना जांच के ईंधन देने की खबरें भी आ रही हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR के वाहन मालिकों को राहत, अब PUC और फिटनेस पर चलेंगी गाड़ियां, उम्र सीमा से राहत

बॉर्डर पर सख्ती और कोहरे का यातायात पर असर

दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर पुलिस ने ग्रेप-4 के तहत चेकिंग तेज कर दी है. चेकिंग के दौरान विधायक के स्टिकर वाली एक बीएस-4 डीजल गाड़ी का भी चालान काटा गया. दिल्ली-मेरठ और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रह गई है. चंडीगढ़ में भी घने कोहरे की वजह से वाहनों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है. कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है और लोग दफ्तर जाने में देरी का सामना कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में 'NO PUC, NO फ्यूल' नियम की पहले ही दिन अनदेखी, देखें ग्राउंड रियलिटी चेक

लखनऊ में मैच पर फिरा पानी, कश्मीर में 'डीप फ्रीज'

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 मैच घने कोहरे और स्मॉग की भेंट चढ़ गया. कोच शैलेंद्र शर्मा के मुताबिक, पिच पर विजिबिलिटी इतनी कम थी कि मैच खेलना मुमकिन नहीं था. 

यह भी पढ़ें: क्या साउथ इंडिया में कोहरा नहीं होता? जानिए नॉर्थ और साउथ के मौसम में इतना अंतर क्यों है

वहीं, कश्मीर घाटी में भीषण सूखी ठंड और कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया है. पारा लगातार शून्य से नीचे बना हुआ है. स्थानीय लोग ठंड से बचने के लिए बोनफायर और पारंपरिक आग के पात्र 'कांगड़ी' का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं.

(अमरदीप और मनोरंजन कुमार के इनपुट के साथ)

---- समाप्त ----
