scorecardresearch
 

Feedback

पिंकी-मुनीश के वोटर कार्ड पर कैसे आई 'ब्राजील मॉडल' की फोटो, राहुल गांधी के आरोपों का दोनों ने खुद दिया जवाब

ब्राजीलियाई मॉडल की फोटो वाले कथित वोटर आईडी विवाद में, आज तक/इंडिया टुडे ने असली मतदाताओं पिंकी और मुनेश को ट्रैक किया. दोनों परिवारों ने 'वोट चोरी' के आरोपों से इनकार किया है. पिंकी और मुनेश के परिवार ने बताया कि वोटर कार्ड में गलत फोटो छपना BLO/डाटा ऑपरेटरों की गलती थी, जिसके सुधार के लिए उन्होंने पहले ही आवेदन कर दिया था, और उन्होंने 2024 चुनाव में अपने वोट स्वयं डाले थे. यह मामला तब गरमाया जब राहुल गांधी ने 'H फाइल्स' में 22 फर्जी वोटों का दावा किया.

Advertisement
X
परिवार ने आरोपों को 'प्रचार' बताया है. (Photo: ITG)
परिवार ने आरोपों को 'प्रचार' बताया है. (Photo: ITG)

बिहार में चुनावी माहौल के बीच सोशल मीडिया पर ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर वाले कथित वोटर आईडी कार्ड का विवाद गहरा गया था. अब इंडिया टुडे/आज तक ने उन दो मतदाताओं पिंकी और मुनीश को ट्रैक किया है, जिनके वोटर कार्ड पर यह अजीबोगरीब फोटो छप गई थी. दोनों ही परिवारों ने 'वोट चोरी' के आरोपों को सिरे से खारिज किया है.

'मैंने खुद डाला वोट, यह BLO की गलती है'
आज तक/इंडिया टुडे से बात करते हुए मतदाता पिंकी ने अपना पक्ष रखा. पिंकी ने साफ कहा कि उन्होंने खुद जाकर अपना वोट डाला था और यहां कोई 'वोट चोरी' नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि वोटर कार्ड में गलती उनकी नहीं, बल्कि चुनाव कार्यालय या बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) की तरफ से हुई थी.

पिंकी ने आजतक से क्या बताया?
उन्होंने कहा, 'जब मैंने वोटर कार्ड के लिए आवेदन किया था, तो पहली बार जो कार्ड आया, उसमें फोटो गलत छपी थी. उसमें मेरे गांव की ही एक महिला की तस्वीर थी.' पिंकी ने बताया कि उन्होंने तुरंत वह वोटर कार्ड लौटा दिया था, लेकिन उन्हें अभी तक सही फिजिकल कॉपी (सुधार किया हुआ कार्ड) नहीं मिल पाया है.

सम्बंधित ख़बरें

राहुल गांधी ने पूछा- ब्राजील की मॉडल कैसे बनी ‘भारतीय वोटर’?
कई प्रोफाइल्स में एक ही चेहरा, लिंक्डइन पर भी है राहुल की ‘मिस्ट्री ब्राजीलियन वोटर’  
Rahul Gandhi nayab saini
'चार पीढ़ियों ने राज किया, फिर भी झूठ...', राहुल गांधी के आरोपों पर CM नायब सैनी का तंज 
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi का दावा- ‘25 लाख वोट चोरी’ 
दंगल: बिहार में वोटिंग से पहले राहुल की 'H-फाइल्स' जमीन पर असर कर पाएगी?  
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' में कितना दम... कल बिहार की वोटिंग में दिखेगा असर? 

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने 2024 के चुनाव में अपना वोट वोटर स्लिप और आधार कार्ड का उपयोग करके डाला था. गलती मेरी नहीं है. जब पहली बार गलती हुई थी, तभी हमने सुधार के लिए आवेदन कर दिया था.'

Advertisement

परिवार ने आरोपों को बताया 'प्रचार'
पिंकी के देवर ने इस पूरे आरोप को 'प्रोपेगेंडा' करार दिया. उन्होंने जोर देकर कहा कि पिंकी ने अपना वोट खुद डाला था और गलती उनके परिवार की तरफ से नहीं थी.

मुनीश के जीजा ने क्या कहा?
मुनीश के जीजा ने आजतक से कहा, हम सोनीपत में रहते हैं, लेकिन हमारा वोटर कार्ड यहां माछरोली गांव में दर्ज है, यह हमारी पुश्तैनी संपत्ति है. (हमने घर दिखाया है.) आज मुझे चुनाव कार्यालय से फोन आया, उन्होंने मुनीश का वोटर कार्ड भेजने को कहा, और मैंने भेज दिया है. मैं अपनी मां और भाभी को साथ में वोट डालने ले गया था. उन्होंने 2024 में अपना वोट डाला है, कोई वोट चोरी नहीं है. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने अपना वोट बेचा है तो उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है. एजेंट भी जानते हैं कि हम अपना वोट डालने आए हैं.

जीजा ने कहा, यह समस्या पहले भी एक बार हुई थी. मुनीश की तस्वीर गलत तरीके से बदल दी गई थी, उसमें हमारे गांव की एक और महिला की तस्वीर आ गई थी. गलती वोटर स्लिप में थी. पहले तो उन्हें वोट देने से रोका गया, लेकिन जब हमने अपना वोटर कार्ड दिखाया, तो उन्होंने हमें वोट डालने दिया. यह गलती डेटा ऑपरेटरों की है; इसमें हमारी कोई गलती नहीं है. फिलहाल, इस पूरे मामले में मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो गए हैं.

Advertisement

क्या है पूरा मामला?
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 'H फाइल्स' प्रेजेंटेशन में दावा किया है कि ब्राजील की मॉडल के नाम पर हरियाणा में 22 वोट दर्ज हैं. हरियाणा में मॉडल ने नाम बदल-बदल कर 22 वोट डाले. उसने कभी सीमा, कभी स्वीटी और कभी सरस्वती बनकर वोट किया. कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस मॉडल का नाम Matheus Ferroro है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement