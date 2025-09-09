Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 9 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 9 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: उपराष्ट्रपति पद के लिए आज संसद भवन में वोटिंग होगी. वहीं, पीएम मोदी आज हिमाचल और पंजाब में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे. इन खबरों के अलावा, नेपाल में जेन-ज़ी प्रोटेस्ट के बाद सोशल मीडिया बैन हटा. मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें पढ़िए.

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज, नंबर गेम NDA के पक्ष में, INDIA ब्लॉक को क्रॉस वोटिंग से आस



भारत के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में वोटिंग होगी. मुक़ाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है.

PM मोदी आज जाएंगे हिमाचल और पंजाब, बाढ़ग्रस्त इलाकों का करेंगे हवाई सर्वे, पीड़ितों से मिलेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा करेंगे. वह दोनों राज्यों के बाढ़ग्रस्त इलाक़ों का हवाई सर्वे करेंगे और राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे.

हेलिकॉप्टर से केदारनाथ जाने के लिए अब देने होंगे 5000 रुपये ज्यादा, 49% बढ़ा किराया



केदारनाथ धाम की हेलिकॉप्टर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को इस बार भारी खर्च उठाना पड़ेगा क्योंकि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने किराए में 49% तक की बढ़ोतरी कर दी है.

होम मिनिस्टर का इस्तीफा, 20 की मौत और सोशल मीडिया से बैन हटा... नेपाल में Gen-Z प्रदर्शनकारियों को क्या हासिल हुआ?

नेपाल में सोशल मीडिया बैन के ख़िलाफ़ भड़के प्रदर्शन में 20 की मौत और 300 से ज़्यादा घायल हुए. हालात बिगड़ने पर सेना तैनात की गई और गृहमंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफ़ा दे दिया.

आज से शुरू हो रहा एशिया कप... युवा और अनुभवी खिलाड़ी तैयार, भारत-पाकिस्तान मैच पर फैन्स की निगाहें

एशिया कप का 17वां संस्करण 9 सितंबर से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा. टूर्नामेंट टी20 प्रारूप में होगा और सभी मुक़ाबले दुबई व अबू धाबी में खेले जाएंगे.

Delhi: बारापुला फेज-3 फ्लाईओवर को मंजूरी, सराय काले खां से मयूर विहार तक का हिस्सा जुड़ेगा, जाम से मिलेगी राहत



दिल्लीवासियों के लिए जाम से राहत की ख़बर है. दस वर्षों से अटकी बरापुला फेज-3 फ़्लाईओवर परियोजना को केंद्रीय सशक्तिकरण समिति से मंज़ूरी मिल गई है. इसके बाद राजधानी में यातायात व्यवस्था सुधरने की उम्मीद है.

UP: अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल, सचिवालय ने जारी किया आदेश



उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक और मुख़्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल हो गई है. हेट स्पीच केस में एमपी-एमएलए कोर्ट से 3 साल की सज़ा मिलने पर उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी गई थी.

SSC CGL Admit Card: एसएससी सीजीएल 2025 टियर-1 परीक्षा सिटी स्लिप जारी, जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड



एसएससी सीजीएल 2025 टियर-1 परीक्षा 12 सितंबर से शुरू होगी. आयोग जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर हॉल टिकट जारी करेगा. इस एग्जाम के लिए अब सिटी स्लिप जारी हुई. हॉल टिकट जारी होने के बाद उम्मीदवार ssc.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे.

बिजनौर में गंगा का कहर: तटबंध का कटान शुरू, 50 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का खतरा

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा नदी की धार ने गंगा बैराज के अपस्ट्रीम तटबंध का कटान शुरू कर दिया है. 50 से अधिक गांवों में बाढ़ का खतरा है. प्रशासन ने कई गांव को खाली करने का अलर्ट जारी किया.

किडनैपिंग, 14 दिन तक गैंगरेप, फिर वैश्यावृत्ति में धकेला, 13 साल की बच्ची की कहानी सुन पुलिस भी हैरान



उत्तर प्रदेश के बस्ती में कक्षा 6 की छात्रा एक 13 साल की बच्ची के साथ एक ऐसा घिनौना काम हुआ,जिसे सुनकर हर किसी के रौंगटे खड़े हो गए.नाबालिग छात्रा को कुछ दरिंदों ने उसके ही विद्यालय से अगवा किया और कई दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया.

