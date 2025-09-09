किडनैपिंग, 14 दिन तक गैंगरेप, फिर वैश्यावृत्ति में धकेला, 13 साल की बच्ची की कहानी सुन पुलिस भी हैरान

उत्तर प्रदेश के बस्ती में कक्षा 6 की छात्रा एक 13 साल की बच्ची के साथ एक ऐसा घिनौना काम हुआ,जिसे सुनकर हर किसी के रौंगटे खड़े हो गए.नाबालिग छात्रा को कुछ दरिंदों ने उसके ही विद्यालय से अगवा किया और कई दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया. इतने से दरिंदो का मन नहीं भरा तो उन्होंने नाबालिग छात्रा को देहव्यापार में भी धकेलने की पूरी तैयारी कर ली थी लेकिन किसी तरह से छात्रा दरिंदों की चंगुल से भाग निकली. घर पर पहुंचकर उसने घरवालों को अपनी आप बीती सुनाई तो परिजनों के पैरों तले जमीन निकल गयी और उन्होंने तुंरन्त पुलिस को पूरी घटना बताई. थाने में पहले से ही छात्रा की गुमशुदगी की FIR दर्ज थी.

मुठभेड़ के बाद दो गिरफ्तार

पूरी घटना की जानकारी होते ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई. बहुत प्रयास के बाद भी जब आरोपी नहीं मिले तो आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया.लगातार छानबीन करने के बाद सोमवार की सुबह 11 बजे पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि घटना में शामिल दो आरोपी एक गांव मे छुपे हैं और कहीं भागने के प्रयास में हैं. सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर ही फायर कर दिया,जवाबी कार्यवाही मे पुलिस मुठभेड़ में आरोपियों को पैर में गोली मारी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

स्कूल से फुसलाकर ले गई थी सीमा नाम की महिला

दरअसल, पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी अवासीय विद्यालय से सामने आया है जहां कक्षा 6 में पढ़ने वाली 13 साल की छात्रा को बीते 25 अगस्त को स्कूल के बाहर से किडनैप कर उसके साथ गैंगरेप किया जाता है. छात्रा के मुताबिक सीमा नाम की महिला ने उसे बहाने से स्कूल से बाहर बुलाया था. पीड़िता ने बताया कि मैं उसके कहने पर चली आई. बाहर आते ही वो मुझे एक ट्रक के पास ले गई,जहाँ ट्रक ड्राइवर ने मुझे जबरन ट्रक में बैठा लिया और मुझे सुनसान जगह पर ले जाकर मेरे साथ 8 लोगों ने गैंगरेप किया.

ट्रक में बैठाकर ले गए, कई लोगों ने किया रेप

सीमा ने अपने फोन से एक सुनील नाम के लड़के से बात की. फिर आगे टांडा के पास सुनील मिला, उसने मुझे अपनी ट्रक में बैठा लिया. सुनील ने भी सुनसान जगह पर ले जाकर मेरे साथ कई बार रेप किया.अगली सुबह सुनील ने अपने दोस्त सुभाष को फोन करके बुलाया. सुभाष ट्रक लेकर महोबा जा रहा था. सुल्तानपुर कटका के पास वो मिला. ट्रक में मुझे सीमा भी बैठी मिली.सुनील मुझे उनके हवाले करके चला गया.

'सीमा मुझे फैजाबाद लाई, कई लोगों से मेरा रेप कराया'

सीमा मुझे लेकर फैजाबाद आई. उसने कमरे में बंधक बनाकर कई लोगों से मेरा रेप कराया. उसके बाद सीमा और सुभाष ने मुझे फैजाबाद आरटीओ ऑफिस के पास एक किराए के मकान में बंधक बना लिया. 25 अगस्त की रात से लेकर 6 सितंबर तक मुझे बंधक बनाकर रखे रहे. इस दौरान सुभाष और सीमा के रिश्तेदार आते थे. वे लोग मेरे साथ गंदा काम करते थे.

'जिस्मफरोशी कराती थी, विरोध पर पीटा'

आगे छात्रा ने जो पुलिस को बताया वो और भी चौंकाने वाला था. उसने कहा कि सुभाष और सीमा के बीच तय हुआ था कि मुझसे ये लोग देह व्यापार कराएंगे. इसमें जो भी रकम मिलेगी, उसमें से कुछ हिस्सा सुभाष को मिलेगा. 4 दिन पहले सुभाष को सीमा ने 2000 रुपए मेरे सामने दिए थे. इस दौरान सीमा दूरदराज से आने वाले ट्रक ड्राइवरों के पास मुझे जबरन भेजकर जिस्म फरोशी कराती थी. विरोध करने पर वो मुझे पीटती थी,हत्या करने की धमकी देती थी.

'भाग निकली तो मदद करने वाले ने किया रेप'

बहरहाल, पीड़ित छात्रा किसी तरह से सीमा के चंगुल से 6 सितंबर की शाम को भाग निकली, उसने हाईवे पर खड़े ट्रक ड्राइवर राहुल पांडेय से मदद मांगी. पीड़िता ने बताया कि राहुल ने अपनी गाड़ी में मुझे बैठाकर बस्ती तक छोड़ने की बात कही,लेकिन बस्ती पहुंचने से पहले उसने भी मेरे साथ गंदा काम किया. वह मुझे बस्ती में न छोड़कर, पश्चिम बंगाल में बेचने की बात करने लगा. लेकिन, तभी पुलिस ने ट्रक को रोककर मुझे छुड़ा लिया.

ऐसे पुलिस को मिली बच्ची

पुलिस के मुताबिक,तिलकपुर के पास से ट्रक को रोककर लड़की को बरामद किया गया. छात्रा और राहुल से पूछताछ के बाद बस्ती के रहने वाले सुभाष, सीमा और राम सहाय फुटहिया ओवरब्रिज के पास से 7 सितंबर को रात 8 बजे गिरफ्तार कर लिया गया.फरार 2 आरोपियों पंकज और सुनील पर 7 सितंबर को ही 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया. सोमवार सुबह 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि कुट्टापट्टी गांव के पुलिया के पास दोनों कहीं भागने की फिराक में हैं. दोनों की घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने फायरिंग कर दी. इसके बाद पुलिस ने दोनों के पैर पर गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया.

छात्रा को पूरी तरह देह व्यापार में धकेलने की थी तैयारी

वही पूरी घटना में SP अभिनंदन ने बताया कि किडनैपरों ने छात्रा को 14 दिनों तक बंधक बनाकर रखा और गैंगरेप किया. पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि 2 इनामी बदमाश कुढ़ा पट्टी क्षेत्र में छिपे हैं. नगर थाना प्रभारी विश्व मोहन राय के नेतृत्व में 5 थानों की पुलिस टीम ने अभियान चलाया. इस दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए. मुठभेड़ में थाना इंचार्ज विश्व मोहन राय भी घायल हुए हैं. छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया गया है. पांचों की पूछताछ में पता चला कि ये सभी आरोपी नाबालिग छात्रा को देह व्यापार में धकेलने की योजना बना रहे थे.

